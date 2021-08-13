Güreş Salonu’na Rifat Şener posteri

Güreşseverler Derneği, KKTC Güreş Federasyonu’na federasyonun kurucu başkanı Rifat Şener’in posterini armağan etti.

Doç.Dr.Rifat Reşatoğlu başkanlığındaki Güreşseverler Derneği Yönetim Kurulu, 12 Ağustos 2021 Perşembe günü KKTC Güreş Federasyonu’nu ziyaret etti. Reşatoğlu’na derneği temsilen Sezgin Özüzmez, Ömer Çavuşoğlu, Yücel Hatay, Mehmet Refikoğlu ve Mustafa Denizgezen eşlik etti.

Ziyaret sırasında KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar ile yönetim kurulu üyeleri Salih Peköz ve Behçet Öznacar da hazır bulundu.

Rifat Şener’in posterini Mehmet Öznacar’a sunan Rifat Reşatoğlu, merhum Rifat Şener’in yaşamı boyunca çok çalışkan birisi olduğunu, sadece güreşe değil, avcılık ve futbol sporuna büyük hizmet verdiğini, kulüp başkanlığı ve Emekliler Cemiyeti başkanlığını da yaptığını belirtti.

Rifat Şener’in özgeçmişini de içeren posteri memnuniyetle kabul alan Mehmet Öznacar, kurucu başkanın adını taşıyan posteri salonun en uygun yerine yerleştireceklerini belirtti.

Güreşin ülkemizde gelişmesi konusunda derneğinin yazılı önerilerini Mehmet Öznacar’a sunan başkan Reşatoğlu şöyle konuştu:

“2006 yılında kurulan ve adada tek olan Güreşseverler Derneği’nin 28 Haziran 2021 tarihli genel kurulunda başkan seçilmiş bulundum.

İlk etkinliğimiz Ali Çerkez pehlivanı anmak için toplandığımızda Mertdoğan Soyalan hocamızı da aynı gün içerisinde kaybetmiş olduk ve ikisini birlikte andık.

Geçen bir aylık sürede yönetim kurulumuzda yaptığımız toplantılardaki gözlemlerimiz neticesinde, KKTC güreşinin yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla bazı düşüncelerimizi ve önerilerimizi kağıda dökmüş olduk.

Ana hatları ile belirlenen konuları dikkatinize getirmek istedik. Sizlerin de bu konular hakkında yönetim kurulunuzla birlikte çalışmalar içerisinde olduğunuzu düşünerek değerlendirmeler yapacağınıza inanıyorum.”

Federasyonun projeleri hakkında bilgi veren Mehmet Öznacar, önerileri dikkatle inceleyeceklerini ve birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.