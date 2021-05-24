banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çeyrek asırlık kara leke!
Çeyrek asırlık kara leke!
17 yıllık ihanet
17 yıllık ihanet
Bir garip hafta sonu
Bir garip hafta sonu
Çöküşün eşiğindeki eczacılık ve altında kalacak sağlık
Çöküşün eşiğindeki eczacılık ve altında...
banner376

Güner Burgul anısına oynadılar

Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen gençler ferdi masa tenisi turnuvası dün gerçekleştirildi

24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:32
Güner Burgul anısına oynadılar
banner337

Masa tenisinde Gençler Ferdi Turnuvası geçtiğimiz dün Güner Burgul Anısına gerçekleştirildi. Uzun bir aradan sonra gerçekleştirilen ilk turnuva, oldukça çekişmeli ve zevkli maçlara sahne oldu. Tek devreli lig sistemi ile oynanan Genç Kızlarda şampiyonluğa Girne Amerikan Üniversitesi’nden Sude Köknel ulaşırken, tek maçlı eleme sistemi ile oynanan Genç Erkeklerde şampiyonluğa Akdeniz Spor Birliği’nden Baran Kantara ulaştı.

Turnuva sonunda dereceye giren ve şampiyon olan sporcuların yanı sıra en çok gelişim gösteren birer kız ve erkek sporcuya da ödül verildi. En çok gelişim gösteren kız sporcu ödülü Girne Amerikan Üniversitesi’nden Özüm Özel’e, en çok gelişim gösteren erkek sporcu ödülü Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği’nden Tuğra Soyer’e verildi. En çok gelişim gösteren sporculara ödülleri Doç. Dr. Nazım Burgul tarafından verildi.

Turnuva sonucunda kürsü şu şekilde oluştu;

Genç Kızlar

1. Sude Köknel (Girne Amerikan Üniversitesi)

2. Sıla Harder (Küçük Kaymaklı)

3. Şerif Kuyucu (Küçük Kaymaklı)

4. Nihal Zorlu (Karşıyaka)

Genç Erkekler

1. Baran Kantara (Akdeniz Spor Birliği)

2. Arda Kantara (Karşıyaka)

3. Metehan Fahrioğlu (Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği)

3. Ada Olgun (Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sprintte Ekrem-Püren Olimpikte Berk-Ayşa
Sprintte Ekrem-Püren Olimpikte Berk-Ayşa
Yenicami’de moral yemeği
Yenicami’de moral yemeği
Yıldız geri döndü
Yıldız geri döndü
Futbol artık ikinci planda
Futbol artık ikinci planda
Hacı Kaymaklı ile çalışıyor
Hacı Kaymaklı ile çalışıyor
GG'den “Kanlı” süpriz
GG'den “Kanlı” süpriz
“Duygusal dayanıklılık” semineri düzenleniyor
“Duygusal dayanıklılık” semineri düzenleniyor
Emre Dalgıç istifa etti
Emre Dalgıç istifa etti
"Parayla saadet olmuyor"
"Parayla saadet olmuyor"
Leicester City, Ghezzal için 16 milyon euro istiyor
Leicester City, Ghezzal için 16 milyon euro istiyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim