Güner Burgul anısına oynadılar

Masa tenisinde Gençler Ferdi Turnuvası geçtiğimiz dün Güner Burgul Anısına gerçekleştirildi. Uzun bir aradan sonra gerçekleştirilen ilk turnuva, oldukça çekişmeli ve zevkli maçlara sahne oldu. Tek devreli lig sistemi ile oynanan Genç Kızlarda şampiyonluğa Girne Amerikan Üniversitesi’nden Sude Köknel ulaşırken, tek maçlı eleme sistemi ile oynanan Genç Erkeklerde şampiyonluğa Akdeniz Spor Birliği’nden Baran Kantara ulaştı.

Turnuva sonunda dereceye giren ve şampiyon olan sporcuların yanı sıra en çok gelişim gösteren birer kız ve erkek sporcuya da ödül verildi. En çok gelişim gösteren kız sporcu ödülü Girne Amerikan Üniversitesi’nden Özüm Özel’e, en çok gelişim gösteren erkek sporcu ödülü Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği’nden Tuğra Soyer’e verildi. En çok gelişim gösteren sporculara ödülleri Doç. Dr. Nazım Burgul tarafından verildi.

Turnuva sonucunda kürsü şu şekilde oluştu;

Genç Kızlar

1. Sude Köknel (Girne Amerikan Üniversitesi)

2. Sıla Harder (Küçük Kaymaklı)

3. Şerif Kuyucu (Küçük Kaymaklı)

4. Nihal Zorlu (Karşıyaka)

Genç Erkekler

1. Baran Kantara (Akdeniz Spor Birliği)

2. Arda Kantara (Karşıyaka)

3. Metehan Fahrioğlu (Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği)

3. Ada Olgun (Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği)