Gültekin’e transfer engeli

Bonservisi Baf Ülkü Yurdu’nda bulunan Gültekin Bilin, talipleri olmasına rağmen istenen ücret nedeniyle transfer olamıyor.

Baf Ülkü Yurdu’nda forma şansı bulamayan ve transfer olmak isteyen genç file bekçisi, kulübünün yüksek transfer bedeli istemesi sonrası transfer olamıyor. G.Gücü ve Göçmenköy’ün transfer girişimleri Baf Ülkü Yurdu’nun istediği yüksek bedel sonrası gerçekleşmezken, Gültekin’in de futbol oynaması zora giriyor. Futbol oynamak istediğini ifade eden genç file bekçisi, kulübünden anlayış bekliyor.