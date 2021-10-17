Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi’ne 36 kayıt

Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 6. yarışı 22-24 Ekim tarihlerinde “Gülgün Süt 44. Kuzey Kıbrıs Rallisi” olarak düzenleniyor. 4. kez ana sponsorluğunu Gülgün Süt'ün yapacağı ve 44. kez düzenlenecek olan Kuzey Kıbrıs Rallisi, 22 Ekim Cuma günü saat 19.00’da Girne Antik Liman’dan start alacak. Saat 18.00’de yarış araçları ile 1 antrenman turu atacak olan yarışçılar, ardından yapılacak seremoni ile ralliye başlayacaklar. Açılış etabı, Girne Antik Limanı’nda hazırlanacak şehir içi seyirci özel etabı olacak. “Capital Radio Girne Şehir İçi Özel Seyirci Etabı” adıyla düzenlenecek. 17’si Özel Seyirci Etabı’nda gösteri amaçlı start alacak olan Drift ve Tırmanma pilotları olmak üzere toplamda 36 ekibin start alacağı organizasyonda yarışçılar ikişer tur atacaklar. Girne Belediyesi’nin de katkılarıyla yapılacak organizasyonda 3 Gün boyunca ekipler Girne’de Baldöken Otoparkı’nda servis alacaklar.

DJI, Polaris, Near East Bank, GenPower, Limasol Online, GoPro, Nesdersan.com, Çağkan Yapı-İskele Sistemleri, Chagla Car Care, enlglobal, Tekan Mobile, Eurol, Rinata Parts ve Basel Energy’nin de katkılarıyla organize edilen yarışta ekipler, 23 Ekim Cumartesi günü 3 Kez Şirinevler bölgesinde hazırlanacak etabı geçecekler ve Şirinevler Köy Meydanı’nda ilk kez gerçekleşecek lastik değiştirme alanında ‘Pit stop’ yapacaklar. Ardından ise iki kez Kozan etabını geçecekler ve günü noktalayacaklar. 24 Ekim Pazar günü ise tamamen tek bölgede gerçekleşecek yarışta ekipler Akdeniz-Kalkanlı-Tepebaşı etaplarını ikişer kez geçip yine Girne Antik Limanı’nda yapılacak ödül töreninde finiş görecekler.

Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın yanı sıra Ayer Argün Ralli Kupası’na da puan verecek rallide 19 ekip 3 gün boyunca birincilik mücadelesi verecek. Bu sezonun en çok dikkat çeken araçları olan ‘R5’lerin bulunduğu sınıf 2’de 7 ekip mücadele edecek. Sınıf 1’de 5 ekip, Sınıf N’de 4 ekip, Sınıf R’de 2 ekip ve Sınıf 3’te 1 ekip start alacak.

Gülgün Süt 44.Kuzey Kıbrıs Rallisi Kayıt Listesi: