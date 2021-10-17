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Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi’ne 36 kayıt

Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 6’ncı yarışı, Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi, 22-24 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılıyor. 44’üncü Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin hazırlıkları sürerken kayıt listesi yayınlandı

17 Ekim 2021 Pazar 18:10
Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi’ne 36 kayıt

Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 6. yarışı 22-24 Ekim tarihlerinde “Gülgün Süt 44. Kuzey Kıbrıs Rallisi” olarak düzenleniyor. 4. kez ana sponsorluğunu Gülgün Süt'ün yapacağı ve 44. kez düzenlenecek olan Kuzey Kıbrıs Rallisi, 22 Ekim Cuma günü saat 19.00’da Girne Antik Liman’dan start alacak. Saat 18.00’de yarış araçları ile 1 antrenman turu atacak olan yarışçılar, ardından yapılacak seremoni ile ralliye başlayacaklar. Açılış etabı, Girne Antik Limanı’nda hazırlanacak şehir içi seyirci özel etabı olacak. “Capital Radio Girne Şehir İçi Özel Seyirci Etabı” adıyla düzenlenecek. 17’si Özel Seyirci Etabı’nda gösteri amaçlı start alacak olan Drift ve Tırmanma pilotları olmak üzere toplamda 36 ekibin start alacağı organizasyonda yarışçılar ikişer tur atacaklar. Girne Belediyesi’nin de katkılarıyla yapılacak organizasyonda 3 Gün boyunca ekipler Girne’de Baldöken Otoparkı’nda servis alacaklar.  

DJI, Polaris, Near East Bank, GenPower, Limasol Online, GoPro, Nesdersan.com, Çağkan Yapı-İskele Sistemleri, Chagla Car Care, enlglobal, Tekan Mobile, Eurol, Rinata Parts ve Basel Energy’nin de katkılarıyla organize edilen yarışta ekipler, 23 Ekim Cumartesi günü 3 Kez Şirinevler bölgesinde hazırlanacak etabı geçecekler ve Şirinevler Köy Meydanı’nda ilk kez gerçekleşecek lastik değiştirme alanında ‘Pit stop’ yapacaklar. Ardından ise iki kez Kozan etabını geçecekler ve günü noktalayacaklar. 24 Ekim Pazar günü ise tamamen tek bölgede gerçekleşecek yarışta ekipler Akdeniz-Kalkanlı-Tepebaşı etaplarını ikişer kez geçip yine Girne Antik Limanı’nda yapılacak ödül töreninde finiş görecekler.

Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın yanı sıra Ayer Argün Ralli Kupası’na da puan verecek rallide 19 ekip 3 gün boyunca birincilik mücadelesi verecek. Bu sezonun en çok dikkat çeken araçları olan ‘R5’lerin  bulunduğu sınıf 2’de 7 ekip mücadele edecek. Sınıf 1’de 5 ekip, Sınıf N’de 4 ekip, Sınıf R’de 2 ekip ve Sınıf 3’te 1 ekip start alacak.

Gülgün Süt 44.Kuzey Kıbrıs Rallisi Kayıt Listesi:

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

1

GoodYear Racing Team

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

2

MRB Racing Team

Sadık Bilgimer

Mustafa Kandır

Mitsubishi Lancer Evo IV

1

3

Flat Out Rally Team

Barış Kalfaoğlu

Rasim Çetinkaya

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

4

Drift NEU Racing Team

Cevdet Alptürk

Mehmet Çağla

Skoda Fabia R5

2

5

MRB Racing Team

Rauf Denktaş

Mehmet Mişon

Hyundai i20 R5

2

6

Flat Out Rally Team

Deniz Fahri

Serhan Tan

Skoda Fabia R5

2

7

Flat Out Rally Team

Mustafa Bulutoğluları

Mustafa Yücener

Skoda Fabia R5

2

8

Macila Rally Team

Cahit Yetkili

Harun Çakır

Volkswagen Polo R5

2

9

GoodYear Racing Team

Çağkan Bozalanlar

Hasan Odun

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

10

Drift NEU Racing Team

Enver Haskasap

Halil Mulla

Skoda Fabia R5

2

11

Drift NEU Racing Team

Buğur Kambilili

Niyazi Yorgancıoğlu

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

12

GoodYear Racing Team

Kerim Hacımevlüt

Mehmet Demirağ

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

13

GoodYear Racing Team

Yusuf Çocuk

Zeki Çetinkol

Mitsubishi Lancer Evo IX

1

14

GoodYear Racing Team

Cevdet Alptürk

İrfan Topçu

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

15

Nethouse Rally Team

Mehmet Kamiloğlu

Ahmet Özerdem

Mitsubishi Lancer Evo X R4

2

16

Vural Vurur

Gökan Bolatçıoğlu

Mitsubishi Lancer Evo VII

1

17

Osman Pozan

Ayhan Ertuğrul

Peugout 206

3

18

Önder Zaim

Emre Üngüder

Canam Maverick X3

R

19

Sami Doğan

Ali Burhan

Canam Maverick X3

R

20

Doğa Koyuncu

Mazda RX7

SSS

21

Dinç Yüceöz

Ford Escort

SSS

22

Mehmet Adalı

Ford Escort

SSS

23

Hasan Yücebaş

Crosskart

SSS

24

Ali Köroğlu

Mini

SSS

25

Önem Biçentürk

Hüseyin Ayrılmazk.

Nissan Silvia

SSS

26

Ülkü Erçoban

Nissan Silvia

SSS

27

Ömer İlhan Sayar

Nissan Silvia

SSS

28

Kürşat Güdül

Orhan Keleş

Nissan Silvia

SSS

29

İbrahim Say

Nissan Silvia

SSS

30

Ahmet Bağrıaçık

Hakan Bağrıaçık

Nissan Skyline

SSS

31

Eser Yılsay

Lisani Yılsay

Nissan 350z

SSS

32

Hüda Hüdan

Hasan Reyhan

Suzuki Vitara

SSS

33

Mustafa Baran

Toyota Chaser

SSS

34

İbrahim Aydoğanlı

Resul Yaşar

Nissan Silvia

SSS

35

Serkan Bolkaner

Nissan Skyline

SSS

36

Yusuf Çocuk

Nissan Silvia

SSS

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