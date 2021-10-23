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Gülgün Süt 44. Kuzey Kıbrıs Rallisi Girne’de başladı

23 Ekim 2021 Cumartesi 00:14
Gülgün Süt 44. Kuzey Kıbrıs Rallisi Girne’de başladı

Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 6’ncı yarışı, Gülgün Süt 44. Kuzey Kıbrıs Rallisi, dün akşam başladı. 3 gün sürecek büyük rallinin ilk gününde, Girne Antik Liman’da hazırlanan Capital Radio Girne Şehir İçi Özel Seyirci Etabı geçildi. Etabı, Mustafa Bulutoğluları-Mustafa Yücener ikilisi lider tamamladı.

Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 6. yarışı olan “Gülgün Süt 44.Kuzey Kıbrıs Rallisi” dün akşam binlerce seyircinin canlı izlediği “Capital Radio Girne Şehir İçi Etabı ile başladı. Girne Belediyesi’nin de katkılarıyla yapılan açılış etabı öncesi görkemli bir açılış seremonisinin yapıldı. Seremoninin ardından 16 ekip rallide start aldı. 20’nin üzerinde drift, tırmanma, drag, offroad ve ralli aracının da gösteri amaçlı geçtiği Capital Radio Girne Şehir İçi Etabı’nda seyirciler adrenaline doydu. Gülgün Süt’ün ana sponsorluğunda başlayan rallide ilk etabın en hızlısı, Skoda Fabia R5 araçlarıyla Flat Out Rally Team ekibi, Mustafa Bulutoğluları-Mustafa Yücener ikilisi oldu. 1 dakika 29,9 saniyelik dereceleriyle ilk günün lideri olan ekibi 1,4 saniye farkla MRB Racing Team’den Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisi takip etti. Günün üçüncüsü ise, yine Flat Out Rally Team’den Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi oldu.

Bugün Şirinevler ve Kozan etapları geçilecek

Polaris, Near East Bank, GenPower, Limasol Online, GoPro, Nesdersan.com, Çağkan Yapı-İskele Sistemleri, Chagla Car Care, enlglobal, Tekan Mobile, Eurol, Rinata Parts ve Basel Energy’nin de katkılarıyla organize edilen Gülgün Süt 44.Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin ikinci gününde ekipler Şirinevler ve Kozan etaplarını geçecekler. Önce 3 Kez Şirinevler bölgesinde hazırlanan etabı geçecekler. 7,5 kilometre uzunluğundaki Şirinevler etabının ilk araç için start saatleri 11.50, 12.43 ve 13.36 olarak belirlenirken, etabın Kozan-Şirinevler arasındaki yol üzerinden zıplama noktasının takip edilebileceği duyuruldu. 14.10’dan itibaren ise Şirinevler Köy Meydanı’nda ilk kez gerçekleşecek lastik değiştirme alanında ekipler ‘Pit stop’ yapacaklar. Ardından ise iki kez 9,50 kilometre uzunluğundaki Kozan etabı geçilecek. İlk araç için start saatlerinin 15.14 ve 16.07 olarak belirlenen etabın Kozan köyü girişinden veya köyün üzerindeki restauranttan izlenebileceği duyuruldu. Ayrıca Karşıyaka köy çıkışından etabın asfalt bölümünün izlenebileceği de duyuruldu. Girne Belediyesi’nin de katkılarıyla yapılacak organizasyonda 3 Gün boyunca ekipler Girne’de Baldöken Otoparkı’nda servis alacaklar.

Pazar günü Akdeniz, Kalkanlı ve Tepebaşı etapları var

Rallinin son günü olan Pazar günü ise etaplar tamamen tek bölgede gerçekleşecek. Ekipler önce 10,20 kilometrelik Akdeniz etabını ikişer kez geçecekler. İlk araç için start saatleri 09.40 ve 10.33 olan etabın Akdeniz köyüne giden asfalt yol üzerinde hazırlanacak seyirci noktasından izlenebilecek. 13,50 kilometrelik rallinin en uzun etabı olan Kalkanlı etabı ise 11.56 ve 12.49’dan itibaren başlayacak. Etabın Kalkanlı ODTÜ arka girişi yanından veya Akdeniz Ormanı içerisinden takip edilebileceği duyuruldu. Rallinin son etabı olan Tepebaşı etabı ise 6,80 kilometre uzunluğunda olacak ve yine ikişer kez geçilecek. 15.22 ve 16.05’den itibaren başlayacak etabın eski Akdeniz etabı seralar bölgesinden izlenebileceği açıklandı. Etabın ardından ekipler yine Girne Antik Limanı’nda yapılacak ödül töreninde finiş görecekler. Ödül töreninin takribi başlama saati ise 17.05 olarak açıklandı.

Gülgün Süt 44.Kuzey Kıbrıs Rallisi 1.Gün Dereceler:

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

Derece

1

Flat Out Rally Team

Mustafa Bulutoğluları

Mustafa Yücener

Skoda Fabia R5

2

01:29.9

2

MRB Racing Team

Rauf Denktaş

Mehmet Mişon

Hyundai i20 R5

2

01:31.3

3

Flat Out Rally Team

Deniz Fahri

Serhan Tan

Skoda Fabia R5

2

01:33.3

4

Drift NEU Racing Team

Cevdet Alptürk

Mehmet Çağla

Skoda Fabia R5

2

01:36.3

5

Flat Out Rally Team

Barış Kalfaoğlu

Rasim Çetinkaya

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

01:40.4

6

Drift NEU Racing Team

Buğur Kambilili

Niyazi Yorgancıoğlu

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

01:40.8

7

Önder Zaim

Emre Üngüder

Canam Maverick X3

R

01:41.2

8

Sami Doğan

Ali Burhan

Canam Maverick X3

R

01:42.3

9

GoodYear Racing Team

Çağkan Bozalanlar

Hasan Odun

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

01:44.8

10

GoodYear Racing Team

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

01:45.1

11

MRB Racing Team

Sadık Bilgimer

Mustafa Kandır

Mitsubishi Lancer Evo IV

1

01:46.8

12

GoodYear Racing Team

Kerim Hacımevlüt

Mehmet Demirağ

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

01:48.0

13

Vural Vurur

Gökan Bolatçıoğlu

Mitsubishi Lancer Evo VII

1

01:53.8

14

GoodYear Racing Team

Yusuf Çocuk

Zeki Çetinkol

Mitsubishi Lancer Evo IX

1

01:57.4

15

Osman Pozan

Ayhan Ertuğrul

Peugout 206

3

01:57.8

16

Drift NEU Racing Team

Enver Haskasap

Halil Mulla

Skoda Fabia R5

2

03:18.7
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Son Güncelleme: 23.10.2021 03:16
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