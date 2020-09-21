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Güder istifa etti

21 Eylül 2020 Pazartesi 00:27
Güder istifa etti
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Futbolcular Derneği başkanı Kaan Güder başkanlıktan istifa ettiğini açıkladı.

Güder sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada futbol oynanması konusunda yapılan oylamada futbolcuların % 70’inin futbol oynamak istemesi nedeni ile başkanlıktan istifa ettiğini açıkladı.

Güder’in sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Başkanı olduğum Futbolcular Derneği, kurulduğundan itibaren sözleşmelerin geçmesi için bana göre büyük adımlar atarak hayli yol sarf etmiş ki bu yönde şartlı geçiş için KTFF den ve kulüpler birliğinden onay almıştır.

Gündemi oluşturan 2020-2021 sezonunun oynanıp oynanmaması hakkında yönetim kurulumda görüş ayrılığı olmasına rağmen ben ve azınlık 3-4 ay sonrasını görebilmek adına oynanmaması taraftarıyım.

Aktif futbol oynamadığım için ve bu işten ekmek kazananların 100 de 70 i oynamak istemesinden sonra başkanlıktan bugün itibari ile istifa ediyorum.

Herşeyden önce sağlık dediğim bu yolda tesislerde gerçekleşen bir futbol hayatı olmadığı gibi ülkemizin sağlık şartlarını, hastane kapasitesini, solunum cihaz adetini, ülkemizin ekonomisini düşündüğümde her ne kadar bu açıklamalar hükümet ortakları tarafından açığa kavuşturulması gerekse de aynı görüşte olduğum KTFF başkanını Hasan Sertoğlu’nu ileri görüşü için tebrik eder ve desteklerim.

Para gelip geçicidir ancak kaybedilecek sağlık ve olası ölüm kalıcıdır.

Tesislerde kalmadığımız gibi aslında hakem Serkan Şimşek bize bir uyarı olarak ihbar olarak kabul etmeliyiz. Mahkemede test yapılmasa ve maç oynandığını düşünmek dahi istemem...

Ya da Pazartesi yapılan testten sonra Salı kaptınız, Çarşamba aile ziyaretine gittiniz ? Ya sonra?!

Bugüne kadar esas yönetim kuruluma ve bana destek veren herkese teşekkür ederim.

Herşeyden önce sağlık!! Sağlıcakla kalın!!”         

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