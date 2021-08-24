Güçver Su Sporları Mehmet Terazili’yi onurlandırdı

Güçver Su Sporları Kulübü kuruluşunda ve tanıtıma yardımcı olan Mehmet Terazili’ye onur belgesi taktim ederek onurlandırdı. Gazimağusa Silver Beach’te bulunan Güçver Su Sporları Kulübü kurs merkezinde gerçekleştirilen onur belgesi taktimine başkan Mustafa Güçver, yöneticiler, eğitmenler, sporcular ve Mehmet Terazli katıldı. Güçver Su Sporları Kulübü başkanı Mustafa Güçver onur belgesi taktiminde yaptığı kısa konuşmada Su Sporları Federasyonu kuruluşunda yer alan, su sporları tanıtılmasına, kulübün kurulumasına öncü olan yıllardır bu spora gönül veren gelişmesi için her türlü fedekarlığı yapan Mehmet Terazili’ye kulüp olarak onur belgesi taktim etmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek kulübü adına teşekkür etti.

Onurlandırılmak Güzel

Mehmet Terazili ise gerek Su Sporları Federasyonun kurulmasında gereksede Güçver Su Sporları Kulübün faaliyete geçirilmesine öncü olduğunu, gelinen noktada Su Sporları her geçen gün büyüyerek geliştiğini belirtti. Yapmış olduğu hizmetlerin unutulmadığını görmekten son derece memnun ve mutlu olduğunu dile getiren Mehmet Terazili, onurlandırılmak güzel diyerek, Güçver Su Sporları Kulübü başkanı Mustafa Güçver ve yönetim kuruluna teşekkür etti.