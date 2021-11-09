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Güçver Su Sporları Kulübü fark yarattı

09 Kasım 2021 Salı 16:26
Güçver Su Sporları Kulübü fark yarattı

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet kupası yüzme yarışlara katılan Güçver Su Sporları Kulübü farkılı kategorilerde birçok dereceler alarak, fark yarattı. 6-7 Kasım tarihleri arasında Atatürk’ü anma Cumhuriyet kupası yüzme yarışlarına katılan Güçver Su Sporları Kulübü yaş kategorilerinde elde ettiği önemli başarılarla dikkat çekti. Gazimağusa da en önemli sıkıntılar arasında sıcaklığını koruyan kapalı yüzme havuzu olmamasına rağmen Cumhuriyet kupasına 12 takımın katıldığı yüzme yarışlarında 3 altın madalya (birincilik), 7 gümüş madalya (ikincilik), 5 bronz madalya (üçüncülük) toplamda 15 madalya kazanan Güçver Su Sporları Kulübü kazandığı madalyalarla dikkat çekti.

Zorluklara Boyun Eğmeyen Bir Takım

Güçver Su Sporları Kulübü takım antrenörü Gözde Güçver yaptığı açıklamada 

Atatürk’ü anma Cumhuriyet kupası yüzme yarışlarında elde ettikleri önemli başarılara dikkat çekerek, tüm zorluklara rağmen boyun eğmeyen bir takım olduklarına vurgu yaptı.

Cumhuriyet Kupası Kulüpler arası yüzme şampiyonasında kapalı yüzme havuzu olmayan Gazimağusa takımı Güçver Su Sporları takımı 12 takımın katıldığı yüzme yarışlarında aldığı başarılar ile dikkat çektiğine vurgu yapan takım antrenörü Gözde Güçver, Güçver Su Sporları Kulübü rakip takımlarla eşit şartlara sahip olmamasına rağmen gösterdikleri başarı ile göz kamaştırdıklarını belirtti. Takım antrönörü Gözde Güçver Magusa bölgesinde devletin kapalı yüzme havuzu olmamasından dolayı gençlerin çok zor şartlarda çalıştığının altını çizerek, buna rağmen çok güzel başarılar elde ettiklerini söyledi. Ayrıca kapalı yüzme havuzu yapılması halinde başarıların artacağına dikkat çeken Gözde Güçver, birçok yetenekli genç yüzücülerin yüzme sporu yapma imkanı bulacağını sözlerine ekledi.

6-7 Kasım tarihleri arasında Cumhuriyet kupası yüzme yarışlarında elde edilen dereceler şöyle.

15-16 yaş 50 M Kurbağalama 2.si Boran İnce

14 yaş 400 M Serbest 2.si Ersoy Özgüvenel

14 yaş 100 M Sırtüstü 1.si Pembenaz Aktu

13 yaş 100 M Kelebek 3.sü Eylül Aypar

13 yaş 50 M Serbest 3.sü Irmak İmam

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11 yaş 400 M Serbest 3.cüsü Eylül Hüda

13 yaş 200 M Karışık 2.cisi Eylül Aypar

11 yaş 100 M Sırtüstü 2.cisi Ecrin Ada Tuğlu

14 yaş 200 M Karışık 1.si Öykü Kaya

13 yaş 50 M Kelebek 2.si Eylül Aypar

14 yaş 50 M Kelebek 1.si Öykü Kaya

14 yaş 200 M Serbest 3.sü Ersoy Özgüvenel

14 yaş 100 M Kurbağalama 3.sü Öykü Kaya

15-16 yaş 100 M Kurbağalama 2.si Boran İnce

14 yaş 200 M Sırtüstü 2.si Pembenaz Aktu

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