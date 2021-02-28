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Güçlü kadroyla başlayacağız

Karşıyaka takımı antrenörü Bayram Paşaoğulları, ligde kalıcı olarak süper lige yükselmek hedefleri olduğunu açıkladı

28 Şubat 2021 Pazar 15:28
Güçlü kadroyla başlayacağız
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Karşıyaka takımı antrenörü Bayram Paşaoğulları, ligde kalıcı olarak süper lige yükselmek hedefleri olduğunu açıkladı

Sezon öncesi önemli transferler yapmasına ve antrenmanlara da başlamasına karşın futbolun oynatılmaması kararı üzerine tüm takımlar gibi durmak zorunda kalan Karşıyaka takımı, 2021-22 sezonu için iddialı kadrosuyla SüperLig’i hedefliyor. Takım Antrenörü Bayram Paşaoğulları, yaşanan süreç ve gelecek sezonla ilgili açıklamalarda bulundu.

 

“Futbolla iki sevgili gibiyiz”

Antrenör Bayram Paşaoğulları, futbolla iki sevgili gibi oldukları benzetmesini yaparak “Futbolu çok özledik. Bu salgın belası biran önce bitse de futbola geri dönsek” dedi. Mevcut durumun futbolu beş yıl geriye attığına inandığını belirten Paşaoğulları, yeni sezonda bunun sıkıntıları olacağına inandığını da kaydetti. İstedikleri transferleri geçen sezon öncesinde yönetim tarafından nokta transfer olacak şekilde yapıldığını hatırlatan Paşaoğulları, Saydam Soy, Kemal Göktaş, Sezer ve kaleci Kıvanç’ı kadrolarına kattıklarını söyledi. Genç kadroya tecrübeli isimleri eklediklerini ifade eden Paşaoğulları, yeni sezon öncesinde iki transfer daha yapmayı planladıklarını kaydetti. Paşaoğulları, geçen sezon ani düşüş yaşamalarının sebebinin kadro darlığı olduğunu, bir ara ondört sporcuya kadar sayılarının düştüğünü hatırlatarak, bu sezon böyle bir sıkıntı yaşamak istemediklerinin altını çizdi.

Yönetim Kurulu ve futbolcular olarak bağlarının kopmadığını vurgulayan Paşaoğulları şunları söyledi:

“Birçok sporcumuz bireysel çalışıyor. Hastalığın seyrine ve vakaların sayısına göre nisan ayının ikinci haftasında, düşük tempoda, fiziksel ve kas yapılarının hazırlanması anlamında haftada dört olacak şekilde antrenmanlara başlamayı planlıyoruz. Programımız hazırdır.”

Hedef Süper  Lig

“Geçen sezon oynanmış olsaydı hedefimiz süper lig olacaktı. Önümüzdeki sezon da hedefimiz süper ligtir.” şeklinde konuşan Paşaoğulları, yeni sezon ve hedeflerle ilgili şunları söyledi:

“Gelişen bir bölgeyiz. Köy halkı futbolla yatıp futbolla kalkıyor. Karşıyaka’yı, Türkiye’nin Trabzonspor’una benzetiyorum. Tüm alt yaş kategorilerinde sporcusu olan, tüm liglerde mücadele eden ve 7000 işilik bir köyü temsil eden bir takımız. Süper Lig’e çıkma dönemimiz gelmiştir.”

Çevre köylerden gerek A gerekse alt yaş takımlarında futbolcuları olduğuna dikkat çeken Paşaoğulları, yaklaşık on yıldır altyapıda organize olduklarını ve sporcu yetiştirdiklerini vurguladı.

Motivasyon kaybı yaşadıklarına işaret eden Paşaoğulları, ligin oynanacağına inandıklarını, nisan ayı itibarıyle de ellerinden gelenin en iyisini yaparak motivasyonu artıracaklarını kaydetti.

Antrenman sahası yok

Yıllardır antrenman sahası olmadığına parmak basan Paşaoğulları, tüm takımlarının Ergin Şahdur Stadı’nda antrenman yapmak zorunda kaldığına vurgu yaptı. Paşaoğulları bu konuyla ilgili şu şekilde konuştu:

“Mevcut stadımızın yanında, kulübümüze ait olan bir arazi içinde bir antrenman sahası yapımı için altı-yedi kez proje istendi. Defalarca başvurduk. Ancak maalesef olumlu dönüş alamadık. Spor Dairesi’yle görüşmelerimizde bütçe problemi veya başka nedenler öne sürülüyor. Sahanın bakımını Lapta Belediyesi yapıyor. Durumu çok iyidir. Ama sezon açıkken çok takımın antrenman ve maç yapması zemini bozuyor. Bu da bizi olumsuz etkiliyor.”

Tribünlerin iyileştirilmesiyle ilgili de çalışmalar olduğunu belirten Paşaoğulları, güneye bakan kısma bir işadamının katkılarıyla tribün inşa edileceğini ifade etti. Yeni yapılacak tribünü evsahibi takım, diğer tribünü ise misafir takımın kullanacağı şekilde düzenleme yapacaklarını da belirten Paşaoğulları, herhangi bir gerginliğin olmaması ve rahat seyir zevki yaşatması için böyle bir çalışma yapıldığını kaydetti.

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