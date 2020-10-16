Güçlenerek devam ediyoruz

Yapılan genel kurul sonrasında tek başkanlığa geçilen Mesarya’da başkan Topaloğlu, daha güçlü olduklarını söyledi

K-Pet Süper lig temsilcisi Mesarya’da geçtiğimiz hafta yapılan genel kurul sonrasında başkanlığa getirilen Halil Topaloğlu gazetemiz spor servisine açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezona kadar birleşen iki kulüp sonrasında eş başkanlık sisteminin olduğunu ancak yapılan genel kurul sonrasında artık tek başkanlık sisteminin başladığını söyledi. Daha güçlü yönetime kavuştuklarını da belirten Mesarya Kulüp Başkanı Halil Topaloğlu, Mesarya olarak yapacak çok işleri olduğunu söyledi.

Tesislere el attık; tribünü bekliyoruz

Yönetim olarak geçmiş dönemde çok iyi çalıştıklarını, bunun yeni dönemde de bu şekilde devam edeceğini ifade eden Mesarya kulüp başkanı Halil Topaloğlu tesislere ciddi şekilde el attıklarını belirterek çalışmaları yoğunlaştırdıklarını söyledi. Paşaköy sahasının zemininde iyileştirme, soyunma odalarında ise tadilat başlattıklarını söyleyen Halil Topaloğlu, Turunçlu sahasında ise ekim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sahada hiçbir adım atılmadı

Verilen tüm sözlere rağmen Paşaköy sahasında gerek basın tribünü gerekse normal tribünle ilgili olarak hiçbir adımın atılmadığını ifade eden Mesarya Kulüp Başkanı Halil Topaloğlu, bugün normal şartlarda lig başlamış olsaydı hem tribün hem de basın tribünü konusunda ciddi sıkıntıyla karşı karşıya kalacakları bir tablonun olacağını söyledi. Spor Dairesi yetkililerinin bu sıkıntıyı bilmelerine rağmen halen daha çözüm bulmada adım atmadığını ifade eden Topaloğlu, süreci yakından takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

Transfere yöneldik

Mesarya olarak sistemli ve düzgün çalıştıklarını hatırlatan Kulüp Başkanı Halil Topaloğlu, transferde de yıldız bir ismin takıma dahil olmasının an meselesi olduğunu söyledi. Hüseyin Kayalılar ile prensip anlaşmasına vardıklarını belirten Halil Topaloğlu, şimdiki transferin ise Halil Turan’dan boşalan noktaya olacağını söyledi. Yıldız bir ismi takıma kazandırmak için çalışmaların aralıksız ve keyifli şekilde devam ettiğini aktaran Mesaryab Kulüp Başkanı, yapacak çok işleri olduğunu ve bunu da ekibiyle birlikte planlı bir şekilde yaptıklarını sözlerine ekledi.