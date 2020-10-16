banner369
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1180
ALTIN
486.971
DOLAR
7.9345
STERLİN
10.2435
EURO
9.2803
Arıklı artık saçmalıyor!
Arıklı artık saçmalıyor!
Bu düzen değişmeli
Bu düzen değişmeli
Doktor açığımız hala belirlenmedi!
Doktor açığımız hala belirlenmedi!
Halkta Denktaş’a talep yok
Halkta Denktaş’a talep yok
banner376

Güçlenerek devam ediyoruz

16 Ekim 2020 Cuma 00:29
Güçlenerek devam ediyoruz
banner337
banner351

Yapılan genel kurul sonrasında tek başkanlığa geçilen Mesarya’da başkan Topaloğlu, daha güçlü olduklarını söyledi

K-Pet Süper lig temsilcisi Mesarya’da geçtiğimiz hafta yapılan genel kurul sonrasında başkanlığa getirilen Halil Topaloğlu gazetemiz spor servisine açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezona kadar birleşen iki kulüp sonrasında eş başkanlık sisteminin olduğunu ancak yapılan genel kurul sonrasında artık tek başkanlık sisteminin başladığını söyledi. Daha güçlü yönetime kavuştuklarını da belirten Mesarya Kulüp Başkanı Halil Topaloğlu, Mesarya olarak yapacak çok işleri olduğunu söyledi.

Tesislere el attık; tribünü bekliyoruz

Yönetim olarak geçmiş dönemde çok iyi çalıştıklarını, bunun yeni dönemde de bu şekilde devam edeceğini ifade eden Mesarya kulüp başkanı Halil Topaloğlu tesislere ciddi şekilde el attıklarını belirterek çalışmaları yoğunlaştırdıklarını söyledi. Paşaköy sahasının zemininde iyileştirme, soyunma odalarında ise tadilat başlattıklarını söyleyen Halil Topaloğlu, Turunçlu sahasında ise ekim gerçekleştirdiklerini söyledi.

banner341

Sahada hiçbir adım atılmadı

Verilen tüm sözlere rağmen Paşaköy sahasında gerek basın tribünü gerekse normal tribünle ilgili olarak hiçbir adımın atılmadığını ifade eden Mesarya Kulüp Başkanı Halil Topaloğlu, bugün normal şartlarda lig başlamış olsaydı hem tribün hem de basın tribünü konusunda ciddi sıkıntıyla karşı karşıya kalacakları bir tablonun olacağını söyledi. Spor Dairesi yetkililerinin bu sıkıntıyı bilmelerine rağmen halen daha çözüm bulmada adım atmadığını ifade eden Topaloğlu, süreci yakından takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

Transfere yöneldik

Mesarya olarak sistemli ve düzgün çalıştıklarını hatırlatan Kulüp Başkanı Halil Topaloğlu, transferde de yıldız bir ismin takıma dahil olmasının an meselesi olduğunu söyledi. Hüseyin Kayalılar ile prensip anlaşmasına vardıklarını belirten Halil Topaloğlu, şimdiki transferin ise Halil Turan’dan boşalan noktaya olacağını söyledi. Yıldız bir ismi takıma kazandırmak için çalışmaların aralıksız ve keyifli şekilde devam ettiğini aktaran Mesaryab Kulüp Başkanı, yapacak çok işleri olduğunu ve bunu da ekibiyle birlikte planlı bir şekilde yaptıklarını sözlerine ekledi.

banner360
Son Güncelleme: 15.10.2020 20:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aktunç ile nikah tazelendi
Aktunç ile nikah tazelendi
Mühittin yeniden takımında
Mühittin yeniden takımında
Kanlı'nın bonservisi 150 Bin TL
Kanlı'nın bonservisi 150 Bin TL
MTG harıl harıl
MTG harıl harıl
Çetinkaya’da hedef kalıcı olmak
Çetinkaya’da hedef kalıcı olmak
Daireler'de heyecan başlıyor
Daireler'de heyecan başlıyor
Başkanlık için Berkem Korbay gündemde
Başkanlık için Berkem Korbay gündemde
Fedakarlık en büyük gücümüz oldu
Fedakarlık en büyük gücümüz oldu
Motorsporlarında heyecanlı bekleyiş
Motorsporlarında heyecanlı bekleyiş
Herkes futbolu özledi
Herkes futbolu özledi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim