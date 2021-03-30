Güç birliği yaptılar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanlığı için adaylığını koymayı düşünen Güneş Güneşoğlu, Tekin Birinci ile güç birliği yapma kararı aldığını açıkladı.

Birinci ile Güneşoğlu anlaştı

Güneşoğlu bir süredir kulüp başkanları ile gerçekleştiği görüşmeler sonunda diğer aday Tekin Birinci ile de vizyon ve hedeflerinin aynı olması nedeniyle birlikte hareket etme kararı aldıklarını açıkladı.

Futbola hizmet etmek birinci görevimizdir

Güneşoğlu geçmişte Dumlupınar kulüp başkanlığı yaptığını hatırlatarak "futbola hizmet etmek için illa ki başkan olmak gerekmez. Niyet önemlidir. Bizimde niyetimiz futbola hizmet etmektir. Bir vizyon değişikliğine ihtiyaç olduğu yönünde görüşler var. Biz de Tekin Birinci ile hedeflerimizin aynı olması nedeniyle birlikte hareket etme kararı aldık" dedi.

Dinamik bir yönetim oluşturulacak

Güneşoğlu oluşturulacak genç ve dinamik yönetim kurulunda tecrübeli isimlerin de olacağını belirterek tüm kulüpleri kucaklayıcı bir yönetim anlayışıyla yola çıktıklarını vurguladı.

Güneşoğlu yönetim oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini belirterek en kısa sürede Tekin Birinci'nin bu yönetimi açıklayacağını vurguladı.

Tekin Birinci'nin açıklaması

Konuyla ilgili Tekin Birinci de sosyal medya hesabından açıklama yaparak Güneşoğlu ile birlikte hareket edeceklerini duyurdu.

Birinci’nin açıklaması şöyle: “Güneş Güneşoğlu ile yollarımız ilkkez Giad Yönetim Kurulu çatısı altında 16 sene önce kesismisti. 1 dönem uyum icinde calisip cok da guzel isler yaptik, daha sonra karsilikli o Dumlupinar ben GG baskanliginda karsilastik, bir donem Milletvekili adayi olarak iki karsi partiden aday bile gosterildik.. Şu an güçlerimizi birlestirdik ve artık tek bir gayemiz var. 11 Yıllık sonu hüsranla futbolun oynanmayacak noktasına getirilen futbolumuzu yeniden canlandırıp genclerimizin amator ligler degil en ust duzeyde bir Kenan Özer abileri gibi mucadele etmelerini saglamak.”