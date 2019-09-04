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Green Pedal’dan “Gençlik” projesi

Green Pedal Bisiklet Kulübü "Genç Green Pedal" projesini hayata geçiriyor.

Green Pedal’dan “Gençlik” projesi

Green Pedal Bisiklet Kulübü "Genç Green Pedal" projesini hayata geçiriyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:50
Green Pedal’dan “Gençlik” projesi

Son yıllarda bisiklet sporuna büyük katkılar yapan Green Perdal Bisiklet Kulübü yeni projesiyle yine bir ilke imza atıyor.

Günümüzde gerek sağlık gerek çevresel nedenlerle önemi artan bisiklet kullanımını artırmak ve gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla oluşturulan proje, Başbakamlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından da destekleniyor.

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2 Eylül günü start alan projede ilk aşamada 30 kadar çocuk ve gence profesyonel hocalar liderliğinde bisikletle ilgili teorik ve pratik eğitim verilecek.

Yoğun ilgi gören projenin okullara yaygınlaştırılması ve daha fazla çocuğa ulaştırılması da hedefler arasında.

Bisiklet süren ve böylece hem çevresini hem kendini koruyan ve geliştiren gençler yetişmesine katkıda bulunmak projenin en önemli amacı olarak gösteriliyor.

Son Güncelleme: 04.09.2019 16:11
Anahtar Kelimeler:
Green Pedal
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