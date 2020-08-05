Green Pedal’dan farkındalık etkinliği

“Kadınım, değerliyim” sloganıyla gerçekleştirilecek bisiklet sürüşü 8 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.

8 Ağustos Cumartesi günü, saat 17.30'da Green Pedal-Cortado Long Beach önünde yapılacak kısa bir paylaşımın ve basın toplantısının ardından start alacak.

Sürüş sırasında hazırlanan pankartlar da taşınarak kadın şiddetine dikkat çekilecek.

"Sadece bisiklet kulübü değiliz"

Green Pedal Bisiklet Kulübü’nden yapılan açıklamada sadece bisiklet kulübü olmadıklarını vurgulayarak “Son günlerde artış gösteren kadın cinayetlerine ve kadına karşı şiddet olaylarına karşı sessiz kalamazdık. Green Pedal Women'in aydın ve güçlü kadınları olarak şiddete uğrayan kadınların yanında olduğumuzu göstermek için sürüşümüze Green Pedal ailesi olarak erkek bisikletçiler de destek verecekler. Günümüzde maalesef bilinenden çok daha fazla kadın, fiziksel, psikolojik veya sözlü şiddete maruz kalmaktadır. Bizler, Green Pedal Women üyeleri olarak bu kadınlarla her zaman dayanışma içinde olacağız ve elimizden geldiği kadar destek vermeye devam edeceğiz” denildi.