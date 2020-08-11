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Green Pedal’dan farkındalık etkinliği

Green Pedal Bisiklet Kulübü kadınlara destek için farkındalık etkinlik düzenledi.

11 Ağustos 2020 Salı 08:40
Green Pedal’dan farkındalık etkinliği
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Sportif faaliyetlerin yanında toplumsal olaylara yaptığı katkı ve destekle de adından söz ettiren Green Pedal Bisiklet kulübü “Kadınım, değerliyim” sloganıyla gerçekleştirilen farkındalık etkinliği Green Pedal-Cortado Long Beach önünde yapılan basın toplantısında pankartlar açılarak kadın şiddetine dikkat çekilirken, yapılan kısa konuşmaların ardından start verildi.

Green Pedal Bisiklet Kulübü “Green Pedal Women'in aydın ve güçlü kadınları olarak şiddete uğrayan kadınların yanında olduğumuzu göstermek için sürüşe Green Pedal ailesi olarak erkek bisikletçiler de destek verdiler.

Katılımın oldukça yüksek olduğu farkındalık etkinliğinde Green Pedal-Cortado Long Beach önünde başlayan sürüş Gazimağusa istikametinde devam edilerek çıkış noktasında sonlandırıldı.

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Kadınım Değerliyim

Green Pedal Bisiklet kulübü “Kadınım, değerliyim” sloganıyla gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinde yapılan açıklamalar ve açılan pankartlarla kadına karşı şiddet olaylarına vurgu yapıldı.

Green Pedal Bisiklet kulübü açılamasında şu ifadelere yer verilerek dikkat çekildi.

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Anahtar Kelimeler:
Green Pedal
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