banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
6 bin yüreğe en büyük engel “onlar”
6 bin yüreğe en büyük...
Grevin de bir adabı olmalı!
Grevin de bir adabı olmalı!
Gancelliler değişince…
Gancelliler değişince…
Bu da neyin nesiydi şimdi?
Bu da neyin nesiydi şimdi?
banner376

Green Pedal kentsel dönüşüm komitesi kuruldu

Green Pedal Bisiklet Kulübün kurulmasının ardından yapılan faaliyeteleri ile dikkat çekerek, tesisleşmeye yönelik olarak da projelendirilen Green Pedal Bike & Coffee Shop Projesi hayata geçirmesinin ardından Green Pedal Bisiklet Kulübü tarafından bu kezde yeni bir komite kurularak yolarına karalı bir şekilde devam ediyor.

11 Mayıs 2021 Salı 17:36
Green Pedal kentsel dönüşüm komitesi kuruldu
banner337

 Yolumuz AÇIK , Ada'mız YEŞİL olsun." sloganıyla Green Pedal Kentsel Dönüşüm Komitesi kuruldu.

Sadece Spor Amaçlı Değil Ulaşım Amaçlıda Kullanmak

Komitenin kurulma amacı ile ilgili yapılan açıklamada, ülkemizde bisiklet farkındalığı, her ne kadar giderek artsa da, yeterli düzeyde olmadığına vurgu yapıldı. Sadece spor amaçlı değil, ulaşım amaçlı da bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması gerekliliğinin alt çizilerek, ülkemizin ne şehir içi ne de şehirler arası yolları buna müsait olmadığı belirtildi. Büyük değişikliklerin yapılması ütopik bir hedef gibi görünse de bir yerden başlamak şarttır düşüncesiyel bizler de Green Pedal olarak bu konuda sorumluluğumuz olduğunu düşünerek yola çıkıldı.

banner341

Yaşanabilir, Çevreci, Moderin Yapı

Her fırsatta, sadece bir spor kulübü değil, bir sivil toplum kuruluşu olduğumuzu vurgulanarak, hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda, katkı koymak isteyen herkesle çalışmaya hazırız oldukları belirtildi. Komitemizde çeşitli meslek gruplarından gönüllüler bulunulduğuna dikkat çekilerek, tek amacımız ; ülkemizin daha yaşanabilir, daha çevreci ve daha modern bir yapıya kavuşmasıdır diyerek Ada'mıza ve hepimize hayırlı olsun denildi.

Green Poedal Cycling Kentesel Dönüşüm Komitesi şu isimlerden oluştu.

Ahmet Hıdıroğlu, Hasan Kaymakam, Kerem Eti, Pınar Sabancı, Sevgi Baykan Gülhan, Özgür Gülhan, Mehmet Öngün, Sercan Tekkan, Hüseyin Erdoğdu.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özlenen Lefke'yi tekrar yaratacağız
Özlenen Lefke'yi tekrar yaratacağız
Bocce’de sezon start aldı
Bocce’de sezon start aldı
Okçuluk Federasyonu genel kurulu 10 Temmuz’da
Okçuluk Federasyonu genel kurulu 10 Temmuz’da
Badmintonda online seminer gerçekleşti
Badmintonda online seminer gerçekleşti
Burgul anısına yarıştılar
Burgul anısına yarıştılar
Sözleşme için destek arayışı
Sözleşme için destek arayışı
Ocak çalışıyor
Ocak çalışıyor
“Eylül’de başlamazsak bırakacağım”
“Eylül’de başlamazsak bırakacağım”
İlk yarış Fahri - Tan ikilisinin
İlk yarış Fahri - Tan ikilisinin
Topcan anısına yarıştılar
Topcan anısına yarıştılar

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim