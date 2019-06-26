Green Pedal Down Cafe’deydi

Green Pedal Bisiklet Kulübü sosyal sorumluluk projesi kapsamında Down sendromlu çocuklarımız ile cafe’de bir araya geldi.

Down sendromlu çocuklarımız

Green Pedal Bisiklet Kulübü Ailesi ile

Down sendromlu çocuklarımıza dikkat çekerek onlara iş imkanı yaratan Cafe’de, Green Pedal ekibini çok güzel ağırladı.ile çok keyifli anlar yaşayan Green Pedal Bisiklet ekib lezzetli ve taze ikramlarının yanı sıra samimi ortamıyla keyif alarak bir mola verildi. Green Pedal Bisiklet ekibi İşletmeci Filiz Hanım' a teşekkür ederken, girişimlerinden dolayı da kendisini kutlayarak, Green Pedal Ailesi de artık sizin müdaviminiz olacaklarını belirtildi.sürüş keyfini paylaşıp destek veren Fogem'e teşekkür edildi.