Görneç sahada

K-Pet Birinci Lig’e yeniden yükselen Görneç dün yaptığı antrenman ile yeni sezona merhaba dedi.

Görneç, Üç Şehitler Stadında ilk antrenmanına çıktı. Başkan Mehmet Şah oyunculara kısa bir konuşma yaptı. Mehmet Şah ‘’2019-20 sezonunda Görneç için ve takımımız için elinizden gelenin en iyisini yapacağınızdan eminiz; yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ile her zaman sizlerin yanında olacağız. Sizlerde takımımızı en iyi noktaya getireceksiniz bunu biliyoruz sizlere güveniyoruz.’’ diye sözlerini noktalarken, eski başkanlardan Musa Sönmezler oyunculara yaptığı konuşmada ‘’ Mehmet Şah başkan ve teknik heyet ile en iyi şekilde yeni sezona hazırlanacak olan siz değerli gençlere, sakatlıksız güzel bir sezon geçirmenizi dilerim’’ diyerek sözlerine son verdi. Görneç teknik direktörü Erol Çağaloğlu’da ‘’2019-2020 sezonun düzenli bir şekilde çalışarak başarıyı elde edeceklerine ve siz oyuncularıma güvenim tamdır en az sakatlıkla geçireceğimiz bir sezon geçirmek dileğiye’’ diye konuştu.