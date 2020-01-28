Gönyeli’den kritik galibiyet: 54-59

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Ligi’nde Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Gönyeli karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf 59-54’lük skorla Gönyeli oldu.

Gönyeli 17-9, 24-25, 36-36 ve 54-59’lük periyotlar sonunda galibiyete uzandı. GAÜ adına 7 oyuncu skora katkı yaparken 20 sayı kaydeden Rümeysa Elma maçın en skorer ismi oldu. Gönyeli’den 18 sayı ile oynayan Huriye Özkan ise takımının en skorer oyuncusu olarak maçı tamamladı.