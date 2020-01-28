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Gönyeli’den kritik galibiyet: 54-59

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Ligi’nde Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Gönyeli karşı karşıya geldi.

Gönyeli’den kritik galibiyet: 54-59

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Ligi’nde Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Gönyeli karşı karşıya geldi.

28 Ocak 2020 Salı 23:23
Gönyeli’den kritik galibiyet: 54-59

Gönyeli’den kritik galibiyet: 54-59

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Ligi’nde Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Gönyeli karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf 59-54’lük skorla Gönyeli oldu.

Gönyeli 17-9, 24-25, 36-36 ve 54-59’lük periyotlar sonunda galibiyete uzandı. GAÜ adına 7 oyuncu skora katkı yaparken 20 sayı kaydeden Rümeysa Elma maçın en skorer ismi oldu. Gönyeli’den 18 sayı ile oynayan Huriye Özkan ise takımının en skorer oyuncusu olarak maçı tamamladı.

Anahtar Kelimeler:
GaüGönyeli
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