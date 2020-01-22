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Gönyeli’den çifte takviye

K-Pet Süper Ligi’nde ikinci devre hafta sonu oynanacak maçlarla başlarken takımlar da kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.

Gönyeli’den çifte takviye

K-Pet Süper Ligi’nde ikinci devre hafta sonu oynanacak maçlarla başlarken takımlar da kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.

22 Ocak 2020 Çarşamba 16:04
Gönyeli’den çifte takviye

Ligin ilk devresinde beklediği sonuçları alamayan ve 10 puanla 15. sırada bulunan Gönyeli kadrosunu iki oyuncu ile güçlendirdi.

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Ligin ilk devresinde Girne Halk Evi forması giyen genç oyuncu Tunahan Şencan ile Mahmut Erkan’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Mahmut ve Tunahan Gönyeli için imzayı atarak yeni takımlarına transfer oldular.

Anahtar Kelimeler:
Tunahan ŞencanGönyeliK-Pet Süper Ligi’nde Ikinci DevreMahmut Erkan
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