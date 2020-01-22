Gönyeli’den çifte takviye

Ligin ilk devresinde beklediği sonuçları alamayan ve 10 puanla 15. sırada bulunan Gönyeli kadrosunu iki oyuncu ile güçlendirdi.

Ligin ilk devresinde Girne Halk Evi forması giyen genç oyuncuile’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Mahmut ve Tunahan Gönyeli için imzayı atarak yeni takımlarına transfer oldular.