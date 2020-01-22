Gönyeli’den çifte takviye

Ligin ilk devresinde beklediği sonuçları alamayan ve 10 puanla 15. sırada bulunan Gönyeli kadrosunu iki oyuncu ile güçlendirdi.
Mahmut ve Tunahan Gönyeli için imzayı atarak yeni takımlarına transfer oldular.
K-Pet Süper Ligi’nde ikinci devre hafta sonu oynanacak maçlarla başlarken takımlar da kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.
Ligin ilk devresinde beklediği sonuçları alamayan ve 10 puanla 15. sırada bulunan Gönyeli kadrosunu iki oyuncu ile güçlendirdi.
Mahmut ve Tunahan Gönyeli için imzayı atarak yeni takımlarına transfer oldular.