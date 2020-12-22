Gönyeli’den Benli’ye teşekkür

Gönyeli Spor Kulübü adına Başkan Mehmet Çıldır ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, Kiler Gıda Direktörü Sayın Mehmet Benli'yi makamında ziyaret etti.

Gönyeli Kulübüne bugüne kadar gösterdikleri desteklerden dolayı Başkan Mehmet Çıldır ve Yönetimi, Mehmet Benli’ye teşekkür plaketi vermenin yanı sıra, kulübün gelecek dönemde yapacağı yenilikleri ve yatırımları anlatma fırsatı oldu. Özellikle insan öz kaynağına ve tesis altyapısına yapılacak olan geleceğe yönelik yatırımlar konusunda her zaman kulübün yanında olacaklarını bildiren Mehmet Benli'ye ve Kiler Gıda Ailesine, Başkan Mehmet Çıldır ve ekibi teşekkür etti.