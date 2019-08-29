Gönyeli’de plaj hentbolu heyecanı yaşanacak

“Yaşama Sporlar Bağlan” sloganı ile ana sponsoru olduğu “2019 Hentbol Ligi” çerçevesinde, Hentbol Federasyonu ve Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü ile işbirliğinde düzenlenecek olan Sezonun ikinci Plaj Hentbol Turnuvası ile ilgili basın toplantısı Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Basın toplantısında Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Başkanı Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü Başkanı Turgut Bürüncük, Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Yener Sarp ve Ediz Arıkan ile Turnuva Organizasyon Komitesi Başkanı Gamze Bürüncük hazır bulundu.

Gamze Bürüncük 31 Ağustos Cumartesi saat 10.00’da başlayacak Turnuvanın ilk gününü akşamın ilk saatlerine kadar süreceğini, ikinci gün yapılacak final karşılaşmalarının saat 18.00 gibi tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

Çocuk guruplarının da gösteri maçlarının yer alacağı turnuva alanında müzik yanında yiyecek ve içecek stantlarının kurulacağını da sözlerine ekledi.