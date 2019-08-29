banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96378
ALTIN
288.362
DOLAR
5.8101
STERLİN
7.0972
EURO
6.4372
Maliye Bakanlığı'nın elektriğini kestiler...
MALİYE BAKANLIĞI'NIN ELEKTRİĞİNİ KESTİLER
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
2 cep telefonu aranıyor
2 CEP TELEFONU ARANIYOR
banner306

Gönyeli’de plaj hentbolu heyecanı yaşanacak

Sezonun ikinci Plaj Hentbol Turnuvası ile ilgili basın toplantısı Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Gönyeli’de plaj hentbolu heyecanı yaşanacak

Sezonun ikinci Plaj Hentbol Turnuvası ile ilgili basın toplantısı Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği toplantı salonunda gerçekleştirildi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:59
Gönyeli’de plaj hentbolu heyecanı yaşanacak

“Yaşama Sporlar Bağlan” sloganı ile ana sponsoru olduğu “2019 Hentbol Ligi” çerçevesinde, Hentbol Federasyonu ve Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü ile işbirliğinde düzenlenecek olan Sezonun ikinci Plaj Hentbol Turnuvası ile ilgili basın toplantısı Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği toplantı salonunda gerçekleştirildi.

banner317
Basın toplantısında Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Başkanı Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü Başkanı Turgut Bürüncük, Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Yener Sarp ve Ediz Arıkan ile Turnuva Organizasyon Komitesi Başkanı Gamze Bürüncük hazır bulundu.

Gamze Bürüncük 31 Ağustos Cumartesi saat 10.00’da başlayacak Turnuvanın ilk gününü akşamın ilk saatlerine kadar süreceğini, ikinci gün yapılacak final karşılaşmalarının saat 18.00 gibi tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

Çocuk guruplarının da gösteri maçlarının yer alacağı turnuva alanında müzik yanında yiyecek ve içecek stantlarının kurulacağını da sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Gönyeli Plaj Hentbolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şenol yuvaya döndü
Şenol yuvaya döndü
Mesarya’dan Piro süprizi
Mesarya’dan Piro süprizi
Ozanköy gövde gösterisi yaptı
Ozanköy gövde gösterisi yaptı
Ocak yabancılara imzalattı
Ocak yabancılara imzalattı
Lefkoşa Kupası’nda finalin adı: YENİCAMİ-K.KAYMAKLI
Lefkoşa Kupası’nda finalin adı: YENİCAMİ-K.KAYMAKLI
Yabancı futbolcular tekliflere açık
Yabancı futbolcular tekliflere açık
Bertuğ İlgililer ve Recep Hüseyin Dalgakıran şampiyon
Bertuğ İlgililer ve Recep Hüseyin Dalgakıran şampiyon
Yonpaş Dumlupınar Remzi’yi istedi
Yonpaş Dumlupınar Remzi’yi istedi
Badmintonda işbirliği
Badmintonda işbirliği
Okçuluk’ta ŞOK karar
Okçuluk’ta ŞOK karar

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim