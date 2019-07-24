Gönyeli’de Ömer Saykal dönemi

Gönyeli’deki Başkanlık krizinin çözülmesi için müracaat yapan tek isim olanüyelerin onayıyla başkan seçildi.

Saykal,Gönyeli'nin başkansız kalmaması ve faaliyetlerini askıya almaması için Gönyeli başkanı oldum dedi. Saykal, teknik direktör olarak Bülent Aytaç ile anlaştıklarını da açıkladı. Saykal’ın Yönetiminde Fahri Arabacıoğlu, Hülya Demirel Akbil, Burak Erin, Ali Alp Kolozali, Mehmet Kofalı, Bekir Damdelen, Yusuf Hacı, Deniz Hacı, Mehmet Amca, Osman Nazlı, Ferruh Dülgeroğlu, Ahmet Kocayiğit, Yılmaz Behlül, İsmail Saykal, Cenk Kofalı, Mustafa Özdemir, Hüseyin Menderes bulunuyor.