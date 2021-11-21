Gönyeli'ye Forest Freni

Küçük Kaymaklı 2 -Gönyeli 2

Necmi Belge

AKSA Süper Ligi'nin 10,haftasının zirveyi ilgilendiren önemli karşılaşmasında lider Gönyeli, ilk yarısını 2-0 önde kapadığı maçta, konuk olduğu K.Kaymaklı ile 2-2 berabere kalarak liderliği Merit Alsancak Yeşilova'ya.bıraktı.

Orta hakem Fehim Dayı'nın mükemmel bir şekilde yönettiği maçın ilk yarısı tamamen Gönyeli'nin üstünlüğünde geçti. Bunun sonucu olarak da 16.dakikada Ahmet Can Temel'in ve 30.dakikada Yusuf Özbhar'ın golleriyle kırmızı-beyazlılar devreyi 2-0 önde kapattı. İlk yarını aksine sahada maçın ikinci yarısında bambaşka ve oyunu domine eden bir Forest vardı. Bu üstünlüğünü skora da yansıtmaya başlayan K.Kaymaklı 52.dakikada Arda Kortay ve 59.dakikada Mehmet Koyuncu'nun golleriyle skor eşitlendi. 2-2 Bu dakikadan sonra iki takımdan Forest gol kaçırma yarışına giderken, Gönyeli kontrataklarla gol aradı. 6.dakika uzatılan maçına Forest 5.net gol pozisyonundan yararlanamadı. Bu sonuçla, Gönyeli 21 puanla ikinci sıraya inerken, K.Kaymaklı 16 puanla 6.sırada yer aldı.