Gönyeli Tenis Kulübü 1. Kum Festivali Plaj Tenisi Cuma ve Cumartesi günleri gerçekleştirildi

Pekur Beach Tennis Tour Gönyeli Tenis Kulübü 1. Kum Festivali Plaj Tenisi 5-6 Temmuz 2019 tarihlerinde Gönyeli de gerçekleşti.

Plaj tenisi ilk kez Lefkoşa'da düzenlendiği bu görsel şölene tenis ve sporseverlerin yoğun ilgisi ve beğenisi ile tamamlandı.

Oynanan maçlar sonunda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

Çift kadınlar

1. Vivien Iordache - Şafak Guzoglu

2. Sevim Akbaş- Deniz Gönül

Çift erkekler

1. Mehmet Sonat - Yarkın Kuloğlu

2. Salım Eray - Tahir Eray

Karışık çiftler

1. Vivien Iordache- florin Sorodoc

2. Fatma Kayol - Zeka Basel