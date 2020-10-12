Gönyeli kadınları sahaya indi

Basketbol Kadınlar Ligi’ne geri dönüş yapan Gönyeli lig hazırlıklarına başladı.

Fatoş Anıl Öder’in antrenörlüğünde iddialı bir kadro kuran Gönyeli ilk antrenmanını önceki akşam Lefkoşa Atatürk Stadı’nda gerçekleştirdi.

Şampiyonluk hedefliyoruz

Gönyeli kadın basketbol takımı antrenörü Fatoş Anıl Öder, yaptığı açıklamalarda var olan takıma transferler yaptıklarını belirterek “Huriye Güriz, Havva Arabacıoğlu Güvensoy ,Damla Öneri gibi bu ligin tecrübeli isimlerini kadromuza kattık” dedi.

Öder haftada 3 gün kondisyon 2 gün de kuvvet antrenmanı olacak şekilde çalışmalarına devam edeceklerini kaydederek “Sürecin normal devam etmesi durumunda Ocak ayında sezonun başlayabileceği bilgisini aldık. Yeni sezonun tüm basketbol ve spor camiasına hayırlı olmasını diliyorum.”dedi ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.