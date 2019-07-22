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Gönyeli Aytaç’la görüşüyor

Gönyeli Aytaç’la görüşüyor

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:34
Gönyeli Aytaç’la görüşüyor

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Toparlanma aşamasına geçen Süper Lig ekibi Gönyeli’nin takımın başına Bülent Aytaç’ı getireceği öğrenildi.

Bu akşam başkanlık görevini devralması beklenen Ömer Saykal, takımın teknik adamını belirlemek için kolları sıvadı. Kırmızı beyazlı camiada henüz sezon açılışı da yapılmazken, 9 oyuncu da takımdan ayrıldı. Ülkemizin deneyimli teknik adamlarından Bülent Aytaç ile bir ön görüşme yaptığı öğrenilen Saykal’ın büyük bir olasılıkla deneyimli ismi takımın başına getirecek. Bülent Aytaç, geçtiğimiz sezon Gençler Birliği ve Yonpaş Dumlupınar’da görev yapmıştı. Deneyimli ismin yardımcılığını ise futbolcu Hasan Sarıoğlu’nun yapması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Bülent Aytaç
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