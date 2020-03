Golfte JP’s Cup Şampiyonu John Eldridge

Stableford formatında full handicap ve 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliğini yine 33 puan ile Bertan Erçin alırken, üçüncülüğü de Gülay Garabli kazandı (33 puan back nine score).

Turnuvanın Gross birinciliğini 16 puan ile Steve Neufeld alırken 15 puan ile Ian Steven ikinci ve yine 15 puan ile Chris Moores üçüncü oldu.

Turnuvadaki diğer ödüller olan Nearest to the Pin ödülünü Chris Moores, Nesrest to the Line ödülünü Steve Neufeld, Nearest to the Revine ödülünü de Gülay Garabli kazandı.

Turnuva sonrası ödüller turnuva sponsoru JP Mainardi (Hilton Otelleri Eski Genel Müdürü) ve CMC Golf Kulübü Kaptanı Bob Hodge taradından takdim edildi.