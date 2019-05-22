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Golf Federasyonu Gençler Takımı Silivri’de katıldığı turnuvada şampiyonluğu elde etti

Golf Federasyonu Gençler Takımı Silivri’de katıldığı turnuvada şampiyonluğu elde etti

22 Mayıs 2019 Çarşamba 09:21
Golf Federasyonu Gençler Takımı Silivri’de katıldığı turnuvada şampiyonluğu elde etti

Federasyon bünyesinde, Korineum Golf Sahasında yer alan ücretsiz derslerde hazırlanan 6 tane genç oyuncu, yanlarında 6 tane yetişkin oyuncu, gençlerin Antrenörü Burçin Dikmen ve çocukların ailelerinden oluşan 21 kişilik bir kafile Silivri Klassis Golf Sahasında 19 Mayıs Pazar gün gerçekleşen anlamlı “100. Yıl” Turnuvasına katılmak üzere hafta sonu Silivri’deydi.

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19 Mayıs sabahı Klassis Golf Kulübü’nde turnuva öncesi, Kulüp Başkan Cavit Yıldız’ın yaptığı konuşma sonrasında Şehitler için saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu. Çok güzel bir havada sabah 10.30’da başlayan turnuva saat 15.30’da sona erdi.

Toplamda 6 takım ve her takımdan 6 gençle 6 yetişkin oyuncunun Texas Scramble formatında oynadığı 19 Mayıs 100. Yıl Turnuvasını takımımız çok başarılı bir oyun ve 247 puan gibi mükemmel bir derece ile 1. olarak tamamladı. Turnuva’da ikinciliği 229 Puan ile Klassis Aka Koleji alırken, Kazım İşmen Lisesi 227 Puan ile üçüncü oldu. Yarışmaya katılan genç yeteneklerimiz Elit Aydın, Ela Karaatmaca, Alexander Taylor, Derin Akay, Elay Yüksel ve Matwey Chimsova başarılı bir oyun sergilediler. Turnuva sonrası ödül töreni gerçekleşti ve törende Golf Federasyonu YK Üyesi Olgun Emirzade de söz alarak, organizasyona teşekkür etti ve kafile olarak böyle anlamlı bir turnuvada yer almaktan duydukları mutluluğu belirterek tüm katılanları kutladı. Kardeş kulüp Silivri Klassis ile geçmiş yıllarda çok iyi ilişkiler kurulduğunu ve bu ilişkilerin Türkiye’nin diğer kulüpleri ile de yaratıldığını belirterek Kuzey Kıbrıs Golf Federasyonu Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin sevgi ve selamlarını iletti.  Kafile ödül töreni sonrası, 19 Mayıs gecesi yurda döndü.

Anahtar Kelimeler:
Kktc Golf
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