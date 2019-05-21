Golf Federasyonu Gençler Takımı Silivri'de açık ara şampiyon

Klassis Golf Kulübü’nde 19 Mayıs sabahı turnuva öncesi, Kulüp Başkan Cavit Yıldız’ın yaptığı konuşma sonrasında Şehitler için saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu. Çok güzel bir havada sabah 10.30’da başlayan turnuva saat 15.30’da sona erdi.

Turnuvada ikinciliği 229 Puan ile Klassis Aka Koleji alırken, Kazım İşmen Lisesi 227 Puan ile üçüncü oldu.

Yarışmaya katılan genç yeteneklerimiz Elit Güner Aydın, Ela Karaatmaca, Alexander Taylor, Derin Akay, Elay Yüksel ve Matvei chimisov başarılı bir oyun sergilediler. Turnuva sonrası ödül töreni gerçekleşti ve törende Golf Federasyonu YK Üyesi Olgun Emirzade de söz alarak, organizasyona teşekkür etti ve kafile olarak böyle anlamlı bir turnuvada yer almaktan duydukları mutluluğu belirterek tüm katılanları kutladı. Kardeş kulüp Silivri Klassis ile geçmiş yıllarda çok iyi ilişkiler kurulduğunu ve bu ilişkilerin Türkiye’nin diğer kulüpleri ile de yaratıldığını belirterek Kuzey Kıbrıs Golf Federasyonu Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin sevgi ve selamlarını iletti. Kafile ödül töreni sonrası, 19 Mayıs gecesi yurda döndü.