Golcüler çok farklı

K-Pet Birinci Ligde mücadele eden 15 takım (Doğancı lige katılmadı), sezona farklı farklı hedefler koyarak başladılar.

Bazıları hedeflerine ulaşırken, bazıları hedeflerinden çok uzakta kaldılar. Lige verilen araya kadar Mesarya ve Dumlupınar rakiplerine göre daha avantajlı. Girne Halk Evi, Yalova, G.Birliği, Maraş ve Dörtyol da bir üst lig için play-off maçları öncesi o potanın içinde olmaya çalışacaklar. Orta sıralarda yer alanlar ve alt sıralarda olanlar play –out oynamama mücadelesi verecekler gibi.

Ancak daha geride oynanmamış 8 maçın olduğu da unutulmamalıdır.

Takımlarımız maçlarda ederken futbolun meyvesi olan golü mutlaka atmak için mücadele ederler. Gol atıp yemezlerse veya yediklerinden fazla atarlarsa galip gelirler. Ancak gol atmazlarsa egre gol yemedikleri takdirde puan alırlar. Bu da gol atmaktan geçiyor.

Golcüsü olan takımlar her zaman kazanmaya daha yakındırlar. Geriye kalan maçlarda takımların atıp atamayacağı veya yiyeceği goller onların sezon sonundaki kaderini de belirlemiş olacak.

Doğancı’nın lige katılmaması nedeniyle takımlar Doğancı ile oynayacakları haftayı boş geçerken hanelerine de galibiyet olarak işleniyor. 22. Hafta sonunda en fazla gol atan takım 48 golle Mesarya olurken, en az gol atan ise 21 golle Ozanköy oldu.

Takımlarımızda en fazla gol atan futbolcular:

Mesarya: Halil Turan 22 gol

G.Birliği: Bülent Çakmak 15 gol

Görneç. İrfan Boşnak 14 gol

B.Bağcıl: Zekai Serdar 10 gol

Yalova. Mithat Küçükakçalı: 9 gol

Dörtyol: Ayberk Payas 9 gol

Maraş: Cenker Yazar 8 gol

Dumlupınar: İbrahim Köse 7 gol

Çanakkale: Uvanç Recaioğlu 7 gol

Karşıyaka: Kaan Borova 7 gol

Girne Halk Evi: Saydam Soy 6 gol

Esentepe: Eray Ergün 6 gol

M. Menekşe: Gökay Alpçoğay 6 gol

Lapta: Kemal Göktaş 5 gol

Ozanköy: Buğra Barın 4 gol