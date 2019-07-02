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Gökhan Cihangir’de

Gökhan Cihangir’de

02 Temmuz 2019 Salı 08:16
Gökhan Cihangir’de

Mesarya temsilcisi Cihangir, Gençlik Gücü futbolcusu Gökhan Özer ile anlaşmaya varmasının ardından dün G.Gücü ile de anlaşmaya vararak Özer’in Bonservisini aldı.

Geçtiğimiz sezonun tamamlanması ile birlikte stoper arayışlarına geçen Cihangir, birçok isim ile görüşmüştü. Son olarak Gençlik Gücü ile anlaşamayan Gökhan Özer ile masaya oturan Cihangir Başkanı Aytaç Karavezirliler, oyuncu ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Cihangir başkanı Aytaç Karavezirliler ile Gökhan’ın kulübü Gençlik Gücü başkanı Sırdaş Kaptanoğlu dün bir araya gelerek Gökhan’ın transferi konusunda anlaşmaya vardılar ve Gökhan bonservisli olarak Cihangir’e transfer oldu.

Anahtar Kelimeler:
Gökhan özer
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