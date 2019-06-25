banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95257
ALTIN
266.934
DOLAR
5.7995
STERLİN
7.3945
EURO
6.6013
Meclis toplandı
MECLİS TOPLANDI
Haberci kapanıyor mu?
HABERCİ KAPANIYOR MU?
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
KAÇAKLAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Yıldız suçsuz olduğu için serbest bırakıldı
YILDIZ SUÇSUZ OLDUĞU İÇİN SERBEST...
banner307
Flaş Haber
Haberci kapanıyor mu?
Kapat

Gökhan, Cihangir ile anlaştı

Gökhan, Cihangir ile anlaştı

25 Haziran 2019 Salı 10:07
Gökhan, Cihangir ile anlaştı

Mesarya temsilcisi Cihangir, Gençlik Gücü futbolcusu Gökhan Özer ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezonun tamamlanması ile birlikte stoper arayışlarına geçen Cihangir, birçok isim ile görüşmüştü. Son olarak Gençlik Gücü ile anlaşamayan Gökhan Özer ile dün masaya oturan Cihangir Başkanı Aytaç Karavezirliler, oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardı. Cihangir, Gökhan’ın kulübü Gençlik Gücü ile Pazartesi günü görüşmelere başlayıp transferi bitirmeye çalışacak. Cihangir’in Gençlerbirliği’nden Sinan Öğüt transferi için de girişimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Gökhan özerCihangir Spor Kulübü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UKÜ Mezuniyet Töreni 28 Haziran’da gerçekleşiyor
UKÜ Mezuniyet Töreni 28 Haziran’da gerçekleşiyor
Action Çocuk Koşusu yapıldı
Action Çocuk Koşusu yapıldı
Çocuklar uyuşturucu ile mücadele için sahada
Çocuklar uyuşturucu ile mücadele için sahada
Ozanköy, Topçu ve Siner’le anlaştı
Ozanköy, Topçu ve Siner’le anlaştı
Okçuluk büyükler sıralama yarışmaları dün Okçuluk Açık Alanı’nında gerçekleştirildi
Okçuluk büyükler sıralama yarışmaları dün Okçuluk Açık Alanı’nında gerçekleştirildi
Teniste şampiyonlar belirlendi
Teniste şampiyonlar belirlendi
Kadınlar plaja indi
Kadınlar plaja indi
Darts Federasyonu “huzur” verdi
Darts Federasyonu “huzur” verdi
III.Ulusal Umuda Destek Atış Yarışması Kupası hafta sonu gerçekleştirildi
III.Ulusal Umuda Destek Atış Yarışması Kupası hafta sonu gerçekleştirildi
Cem bitirdi Hüseyin dondu
Cem bitirdi Hüseyin dondu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim