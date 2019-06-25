Gökhan, Cihangir ile anlaştı

Mesarya temsilcisi Cihangir, Gençlik Gücü futbolcusu Gökhan Özer ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezonun tamamlanması ile birlikte stoper arayışlarına geçen Cihangir, birçok isim ile görüşmüştü. Son olarak Gençlik Gücü ile anlaşamayan Gökhan Özer ile dün masaya oturan Cihangir Başkanı Aytaç Karavezirliler, oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardı. Cihangir, Gökhan’ın kulübü Gençlik Gücü ile Pazartesi günü görüşmelere başlayıp transferi bitirmeye çalışacak. Cihangir’in Gençlerbirliği’nden Sinan Öğüt transferi için de girişimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.