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Gökbilen’den suç duyurusu

KKTC Taekwondo Karate Judo Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, ülkede izinsiz Uzak Doğu dövüş sporları kursu verildiğini belirterek suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Gökbilen’den suç duyurusu

KKTC Taekwondo Karate Judo Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, ülkede izinsiz Uzak Doğu dövüş sporları kursu verildiğini belirterek suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:01
Gökbilen’den suç duyurusu

Gökbilen açıklamasında “Özel ve izinsiz, para kazanma amacıyla açılan Uzak Doğu dövüş sporları salonlarının kapatılması için suç duyurusu. Bilindiği gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde spor faaliyetleri, tamamen amatör olup, Beden Eğitimi ve Spor Yasası gereği, Spor Dairesi ve resmi olarak kurulmuş spor federasyonlarının denetimi altındadır.

Mevcut yasa hükümlerine göre, ehliyeti olmayan veya ehliyeti geçerliliğini yitiren kişi ya da kişiler, özel salonlar açarak, para karşılığı spor yaptıramazlar. Yaptırdıkları takdirde suç işlemiş sayılırlar.

Bundan böyle bu tür salonları bu sayfadan deşifre edeceğiz.

Filmlerden etkilenen gençleri hedef alan, para kazanma niyetli, ehliyetsiz kişiler, resmi makamlardan izinsiz olarak açtıkları özel salonlarda, gençlerimizi şiddete yönlendirmektedir. Bu konuda bazı mücadele federasyonlarından, para karşılığı denklik alarak yasayı deliyorlar, bu kişiler de birbirlerini emsal göstererek çoğalıyorlar.

Denetlenmeyen, izinsiz ve belirli hedefleri olan bu özel salonların derhal kapatılması için suç duyurusunda bulunuyoruz. Beden Eğitimi ve Spor Yasası’nın konuyla ilgili açık hükümleri bellidir” denildi.

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