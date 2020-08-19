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Göçmenköy transfere odaklandı

Göçmenköy, Bilal Ceylan transferinin ardından gözünü Serhan Önet ve Hascan Kırmaz’a çevirdi

19 Ağustos 2020 Çarşamba 08:30
Göçmenköy transfere odaklandı
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Bu sezon güçlü bir kadro kurarak hedef büyülten Göçmenköy, Bilal Ceylan transferinin ardından gözünü Serhan Önet ve Hascan Kırmaz’a çevirdi.

Geçtiğimiz gün serbest transfer hakkı bulunan Bilal Ceylan’ı kadrosuna katan Göçmenköy, şimdi de gözünü Doğan Türk Birliği’nin tecrübeli savunma oyuncusu Serhan Önet ve Yenicami’nin başarılı orta saha oyuncusu Hascan Kırmaz’a çevirdi.

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Her iki oyuncuyu da kadrosuna katmak isteyen Göçmen, oyuncularla da görüştü.

Her iki oyuncunun da transfere ilk etapta sıcak baktıkları öğrenildi.

Doğan Türk Birliği’nin Pazartesi gerçekleştirilecek olan genel kurul sonrasında Göçmenköy’e cevabını vereceği, Hascan’ın ise önce kulübü YAK ile görüşeceği bilgisi edinildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bilal CeylanGöçmenköySerhan önetHascan Kırmaz
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