Göçmenköy çalışmaları sürdürüyor

K-Pet Süper Ligde mücadele edecek olan Göçmenköy’de teknik direktor Kemal Yürekli sezon öncesi hazırlık dönemi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada 5 idmanın geride kaldığını bugün itibariyle zorlu bir sürece gireceklerini söyledi. Sezon öncesi çalışmalarına istedikleri ve planladıkları gibi başladıklarını ifade eden Yürekli, Başkan Ersan Karataş ve Abdullah Uluçhan’ın özverisinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.



7-11 Ağustos kamp

Ağustos’un başından itibaren hazırlık maçlarına başlayacaklarını ifade eden Kemal Yürekli tüm hazırlık maçlarını planladıklarını ifade etti. 7-11 Ağustos’da ise Girne’de kampa gireceklerini ifade eden Yürekli, sürecin kamp dönemi ile birlikte devam edeceğini söyledi. 25-28 Temmuz’da ise kendi tesislerinde çift idmanlı bir periyot planladıklarını da belirten Göçmenköy çalıştırıcısı Kemal Yürekli, önlerinde zorlu bir dönemin olduğunu, fakat iyi çalışarak bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini sözlerine ekledi.