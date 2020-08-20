Göçmenköy Burak Koçar’ı da aldı

Göçmenköy önemli transferlerine devam ederek yıldız isim Burak Koçar'ı renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde yükselişe geçerek ligi 2. sırada tamamlayan Merit Alsancak Yeşilova takımında önemli bir rol oynayan Burak Koçar, Lig ve kupa maçları olarak 30 maça çıktı ve 11 gol kaydetmişti.

Göçmenköy ana sponsoru Abdullah Uluçhan bu transferde yardımları için Merit Alsancak Yeşilova dost başkanı Redif Nurel'e teşekkür ettiğini bildirdi.

Burak Koçar Cuma günü atacağı imza ile gelecek sezon Göçmenköy'ün başarısı için ter dökecek.

Göçmenköy ayrıca kaleci antrenörü Zihni Yurttaş'ı da renklerine bağladı. Yurttaş, gelecek sezon teknik direktör Hakan Sermaye'nin ekibinde yer alacak.