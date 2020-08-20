banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1125
ALTIN
459.118
DOLAR
7.2670
STERLİN
9.5859
EURO
8.6311
Maaş ödemek başarıysa eğer...
Maaş ödemek başarıysa eğer...
Gönülleri okşayan sağlık skandalı
Gönülleri okşayan sağlık skandalı
Utanmak yetmez Ali Pilli, istifa et
Utanmak yetmez Ali Pilli, istifa...
Ankara’nın planı ne?
Ankara’nın planı ne?
banner355

Göçmenköy Burak Koçar’ı da aldı

2020-2021 futbol sezonu için çalışmalarını sürdüren Göçmenköy geçen hafta yaptığı Bilal Ceylan transferinin ardından bir bomba transfere daha imza attı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 07:50
Göçmenköy Burak Koçar’ı da aldı
banner337
banner351

Göçmenköy önemli transferlerine devam ederek yıldız isim Burak Koçar'ı renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde yükselişe geçerek ligi 2. sırada tamamlayan Merit Alsancak Yeşilova takımında önemli bir rol oynayan Burak Koçar, Lig ve kupa maçları olarak 30 maça çıktı ve 11 gol kaydetmişti.

Göçmenköy ana sponsoru Abdullah Uluçhan bu transferde yardımları için Merit Alsancak Yeşilova dost başkanı Redif Nurel'e teşekkür ettiğini bildirdi.

Burak Koçar Cuma günü atacağı imza ile gelecek sezon Göçmenköy'ün başarısı için ter dökecek.

Göçmenköy ayrıca kaleci antrenörü Zihni Yurttaş'ı da renklerine bağladı. Yurttaş, gelecek sezon teknik direktör Hakan Sermaye'nin ekibinde yer alacak.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Burak Koçar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ercen’den Tatar’a ziyaret
Ercen’den Tatar’a ziyaret
GG ve Karşıyaka, Buğra'nın peşinde
GG ve Karşıyaka, Buğra'nın peşinde
Boşnak oyna GG dedi
Boşnak oyna GG dedi
KKSF 2020 KKTC bölge birincilikleri sona erdi
KKSF 2020 KKTC bölge birincilikleri sona erdi
Mormenekşe’de görev Karşılı’nın
Mormenekşe’de görev Karşılı’nın
Göçmenköy transfere odaklandı
Göçmenköy transfere odaklandı
Hamitköy’de istikrar sürecek
Hamitköy’de istikrar sürecek
Mesarya, Emre'yi kıskaca aldı
Mesarya, Emre'yi kıskaca aldı
Duvarcı, Göçmenköy ile anlaştı
Duvarcı, Göçmenköy ile anlaştı
Çocuk, Stone’a dur dedi
Çocuk, Stone’a dur dedi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim