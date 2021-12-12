Göçmen Forest'i sürklase etti

Göcmenköy 3-Küçük Kaymaklı 0

Necmi Belge

Bugün Atatürk Stadı'da oynan ve zirveyi ilgilendiren önemli karsılaşmada, ev sahibi Göcmenköy konuk ettiği K. Kaymaklı'yı 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek, 13. hafta sonunda puan sayısını 24'e,çıkardı.

Forest 22 puanda kaldı. Küçük Kaymaklı ile birlikte sahanın en.kötülerinden olan orta hakem Kerem Eran'ın başlama düdüğü ile oyuna hakim olan K.Kaymaklı 22.dakikada Göcmenköy kontratağında Hasan Lukman İbrahim'in golü ile 1-0 yenik duruma düştü. İlk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Göcmenköy 48. dakikada gelişen kontratakta Mahmut Amasyalı'nın golüyle skoru 2-0'a getirdi.

Bu gölden sonra şuursuzca bastıran Forest gol üretemezken, 84. dakikada Umut Göktaş attığı mükemmel gol ile maçın skorunu ilan etti. Göçmenköy 3-Küçük Kaymaklı 0.