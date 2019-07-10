Girne’nin sarı lacivertli takımı DTB yeni sezon çalışmalarına dün başladı

Girne temsilcisi Doğan Türk Birliği, yeni sezon öncesi saha çalışmalarına dün gerçekleştirdiği antrenmanla start verdi.

K-Pet Süper Ligin güçlü ekiplerinden olan ve geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada tamamlayan Doğan Türk Birliği (DTB), 2019-2020 Sezonunun çalışmalarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Saat 18.00'da başlayan antrenman Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı'nda gerçekleştirildi. Antrenman öncesinde DTB Başkanı Bayar Piskobulu, Teknik Direktör Caner Oshan ve Antrenör Afün Girgen, oyunculara bir konuşma yaptı.