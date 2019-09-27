Girne’de zirve mücadelesi

K-Pet Süper Lig’de 3.haftanın açılış maçı bu gece Doğan Türk Birliği ile Yenicami arasında oynanacak.
Kartal son yıllarda üstün
Son yılların başarılı kulübü Yenicami, DTB karşısında aldığı galibiyetlerle dikkat çekiyor. Siyah beyazlılar, DTB karşısında geçtiğimiz yıl oynadığı iki lig maçını da kazandı. Başkent temsilcisi geçtiğimiz yıl deplasmandaki maçı 1-0, kendi yerinde oynadığı maçı ise 6-2’lik skorla kazanmıştı. Yenicami, son 8 sezonda Girne’de DTB ile oynadığı hiçbir maçta yenilgi yüzü görmedi.