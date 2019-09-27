Girne’de zirve mücadelesi

K-Pet Süper Lig’de 3.haftanın açılış maçı bu gece Doğan Türk Birliği ile Yenicami arasında oynanacak.

6 puanlı iki şampiyonluk adayının kozlarını paylaşacağı karşılaşma buakşam Girne’de oynanacak. Her iki takım da ilk iki haftada rakip filelere 8 gol bırakırken, kalelerinde ise sadece 1 gol gördü. DTB, ilk iki haftada Göçmenköy’ü 4-0, Lefke’yi ise 4-1 yenerken, Yenicami ise Gönyeli’yi 5-0, Hamitköy’ü ise 3-1’lik skorlarla mağlup etmişti.

Kartal son yıllarda üstün

Son yılların başarılı kulübü Yenicami, DTB karşısında aldığı galibiyetlerle dikkat çekiyor. Siyah beyazlılar, DTB karşısında geçtiğimiz yıl oynadığı iki lig maçını da kazandı. Başkent temsilcisi geçtiğimiz yıl deplasmandaki maçı 1-0, kendi yerinde oynadığı maçı ise 6-2’lik skorla kazanmıştı. Yenicami, son 8 sezonda Girne’de DTB ile oynadığı hiçbir maçta yenilgi yüzü görmedi.