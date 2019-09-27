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Girne’de zirve mücadelesi

Zirvede yer alan ve hem puanları hem averajları aynı olan iki takım bu akşam Girne’de karşılaşacak

Girne’de zirve mücadelesi

Zirvede yer alan ve hem puanları hem averajları aynı olan iki takım bu akşam Girne’de karşılaşacak

27 Eylül 2019 Cuma 09:36
Girne’de zirve mücadelesi

K-Pet Süper Lig’de 3.haftanın açılış maçı bu gece Doğan Türk Birliği ile Yenicami arasında oynanacak.

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6 puanlı iki şampiyonluk adayının kozlarını paylaşacağı karşılaşma buakşam Girne’de oynanacak. Her iki takım da ilk iki haftada rakip filelere 8 gol bırakırken, kalelerinde ise sadece 1 gol gördü. DTB, ilk iki haftada Göçmenköy’ü 4-0, Lefke’yi ise 4-1 yenerken, Yenicami ise Gönyeli’yi 5-0, Hamitköy’ü ise 3-1’lik skorlarla mağlup etmişti.

Kartal son yıllarda üstün

Son yılların başarılı kulübü Yenicami, DTB karşısında aldığı galibiyetlerle dikkat çekiyor. Siyah beyazlılar, DTB karşısında geçtiğimiz yıl oynadığı iki lig maçını da kazandı. Başkent temsilcisi geçtiğimiz yıl deplasmandaki maçı 1-0, kendi yerinde oynadığı maçı ise 6-2’lik skorla kazanmıştı. Yenicami, son 8 sezonda Girne’de DTB ile oynadığı hiçbir maçta yenilgi yüzü görmedi.

Anahtar Kelimeler:
Dtb-yak
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