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Girne’de beraberlik 0-0

Girne Halk Evi 0-0 Yonpaş Dumlupınar

Girne’de beraberlik 0-0

Girne Halk Evi 0-0 Yonpaş Dumlupınar

17 Eylül 2019 Salı 09:21
Girne’de beraberlik 0-0

K-Pet Birinci Ligi’nin ilk haftasının kapanış maçında Girne Halk Evi ile Yonpaş Dumlupınar golsüz berabere kaldı.

10.DK: Gelişen Yonpaş Dumlupınar atağında İltaç’ın kafa vuruşunu kaleci Athos önledi.

21.DK: Girne Halk Evi takımının kullandığı taç atışında ceza alanı içine yönelen topa Mustafa Yaşınses’in vuruşunda top yandan az farkla dışarı gitti.

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24.DK: Girne Halk Evi kontra atağında Yonpaş Dumlupınar ceza alanı içerisinde Cemal Yaşınses’in volesi savunmadan geri döndü.

45.DK: Yeni bir Girne Halk Evi atağında Ali Akbulut’un uzak mesafeden vuruşunu kaleci Türkan son anda kornere çeldi.

48.DK: Yeni bir Girne Halk Evi atağında ceza alanı içerisinde Kaan’ın vuruşunu kaleci Türkan yatarak önledi.

82.DK: Yonpaş Dumlupınar takımının kazandığı serbest vuruşta Ferdi’nin kafa vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Anahtar Kelimeler:
Yonpaş DumlupınarGirne Halk Evi
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