Girne’de beraberlik 0-0

K-Pet Birinci Ligi’nin ilk haftasının kapanış maçında Girne Halk Evi ile Yonpaş Dumlupınar golsüz berabere kaldı.
10.DK: Gelişen Yonpaş Dumlupınar atağında İltaç’ın kafa vuruşunu kaleci Athos önledi.
21.DK: Girne Halk Evi takımının kullandığı taç atışında ceza alanı içine yönelen topa Mustafa Yaşınses’in vuruşunda top yandan az farkla dışarı gitti.
45.DK: Yeni bir Girne Halk Evi atağında Ali Akbulut’un uzak mesafeden vuruşunu kaleci Türkan son anda kornere çeldi.
48.DK: Yeni bir Girne Halk Evi atağında ceza alanı içerisinde Kaan’ın vuruşunu kaleci Türkan yatarak önledi.
82.DK: Yonpaş Dumlupınar takımının kazandığı serbest vuruşta Ferdi’nin kafa vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.