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Girne’de Altın performans

01 Eylül 2020 Salı 00:11
Girne’de Altın performans
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KKTC Cimnastik Federasyonu kulüplerinden Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Girne Doğa Koleji Spor Salonu’nda, Altın Kurdele 1. Ritmik Cimnastik Kontrol Müsabakası düzenledi.

Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği’nin katıldığı uluslararası Online Golden Leuage yarışmasında performans sergileyen sporcuların canlı performanslarını sergilediği yarışma, geleneksel hale getirilecek. Sporcuların performanslarını KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izleyerek, gösteriler sonunda sporculara ödüllerini verdi.

Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, gösteriler sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde 1. Altın Kurdele Ritmik Cimnastik kontrol müsabakası düzenlendi. Başta çocuklarımız olmak üzere ailelerimizi, Lidya Sark Hocamızı ile kulüp başkanı Berkan Alıcı ve emeği geçen herkesi kutlarız.

Kulübümüzün çalışmalarını sürdürebilmesi ve bu güzelliğin oluşmasına olanak sağlayarak spor salonlarını çocuklarımızın kullanımına veren Girne Doğa Koleji’ne de teşekkür ederiz.”

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Son Güncelleme: 31.08.2020 21:55
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