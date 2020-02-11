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Girne’de 7. tur oynandı

Yardım temalı 2020 Girne Satranç Turnuvası 7. Turunda haftanın takımı ünvanını kazandı

Girne’de 7. tur oynandı

Yardım temalı 2020 Girne Satranç Turnuvası 7. Turunda haftanın takımı ünvanını kazandı

11 Şubat 2020 Salı 20:23
Girne’de 7. tur oynandı

Girne Satranç Eğitim Merkezi tarafından organize edilen Satranç Turnuvası’nda 7. Hafta karşılaşmaları hafta sonu oynandı.

Haftanın en farklı galibiyetini kazanan Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı , Haftanın Takımı ünvanını kazandı. Turnuvanın yedinci turuna kadar tek namağlup takımı olan Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı , turnuvada en çok beraberlik yaşayan takım olara da ün yaptı. Güçlü rakibi Universalize Media Satranç Takımını önemli bir farkla yenerek puan sıralamsında üst sıralara tırmanması, satranç yorumcuları tarafından uyuyan devin uyanması olarak yorumlandı.

Girne Deniz Plaza Satranç Takımı haftanın diğer başarılı takımı oldu. Bereberliklerin fazla olduğu yedinci turda beraberliğe boyun eğen takımlar yalnızca konumlarını korudular. Sıralamada büyük farkların yaşanmamış olması kalan turların büyük bir çekişmeye sahne olacağının işareti olarak belirtiliyor.

7.Tur Sonuçları

Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 6.0 - 2.0 Universalize Media Satranç Takımı

Pia Bella Satranç Takımı. - 4.0 Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı

Villaggio Templos Restaurant ST 4.0 - 4.0 Girne Halkevi Satranç Takımı

Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 5.0 - 3.0 BSW Holding Satranç Takımı

Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Magic Touch Satranç Takımı

Doğan Türk Birliği Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Özyalçın İnşaat Satranç Takımı

7.Tur Sonunda Oluşan Puan Sıralaması

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1 . Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 31.5 Puan

2.Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 29.5 Puan

3. Yeşil Barış Hareketi Takımı 29.0 Puan

Magic Touch Satranç Takımı 29.0 Puan

5. Deniz Plaza Satranç Takımı 28.5 Puan

6. Templos Restaurant ST 28.5 Puan

7. Süt Ürünleri Satranç Takımı 27.5 Puan

8. Türk Birliği Satranç Takımı 27.5 Puan

9 . BSW Holding Satranç Takımı 27.0 Puan

10. Halkevi Satranç Takımı 27.0 Puan

11. Pia Bella Satranç Takımı. 26.5 Puan

12. Media Satranç Takımı 24.5 Puan

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Anahtar Kelimeler:
Girne Satranç Turnuvası
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