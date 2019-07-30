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Girne sokakları basketbolla şenlendi

Girne sokakları basketbolla şenlendi

30 Temmuz 2019 Salı 08:53
Girne sokakları basketbolla şenlendi

Girne Kordonboyu’nda Sokak Basketbolu Turnuvası önceki akşam Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün oyun açılışıyla başladı.

Girne Belediyesi’nin Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik Atölyeleri kapsamında, Girne Belediyesi ve Akdeniz Spor Birliği organizasyonu, Leymosun Kültür Vakfı, TOL-DTB Amatör Kadın Takımları işbirliğinde gerçekleştirilen sokak basketbolu turnuvasına yoğun ilgi oldu. 48 takımın katıldığı 7 kategoride gerçekleştirilen turnuvanın ilk günü 37 maç yapıldı.

Güngördü: amacımız gençlerin spora bağlarını güçlendirmek

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yıllar önce Girne’de sokak basketbolu turnuvalarının bir gelenek olduğunu anımsatarak, amaçlarının buna yeniden hayat vererek bu turnuvayı geleneksel hale getirmek olduğunu dile getirdi. Belediye, Leymosun Kültür Vakfı, DTB-Tol Kadın taraftarlar Amatör Futbol Takımları ve Akdeniz Spor Birliği işbirliğinde gerçekleştirdikleri etkinlikle amaçlarının gençlerin spora olan ilgisini arttırmak, sokak basketbolunun yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu söyleyen Güngördü, bu turnuvaya 50’ye yakın katılım olmasının son derece sevindirici olduğunu vurguladı. Organizasyonun gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür eden Güngördü, amaçlarının gençlerin sporla bağlarını güçlendirerek onları kötü alışkanlık ve bağımlılıklardan uzak tutmak olduğunu anımsatarak , belediye olarak gençleri kültür sanat ve spora teşvik etmeye yönelik bu tür aktivitelere katkı koymaya devam edeceklerini ifade etti.

Deniz: amacımız gençleri spora teşvik

Akdeniz Spor Birliği Başkanı Serhat Deniz, birlik olarak amaçlarının daha çok insanı spora teşvik etmek olduğuna vurgu yaparak, bu hedef doğrultusunda ellerinden gelen çabayı ortaya koyduklarını anlattı. Sokak Basketbolu konusunda var olan eksikliği gidermek için, Girne Belediyesi, Leymosun Kültür Vakfı, DTB-TOL Kadın Taraftarlar Amatör Futbol Takımları ve sponsor kuruluşların katkılarıyla, 200 sporcu 48 takımın katılacağı üç günlük bir turnuva düzenlediklerini belirten Deniz, organizasyona katkı koyan herkese teşekkür etti.

Ferhatoğlu: kötü alışkanlıklardan uzak tutmak

DTB-TOL Kadın Taraftarlar Amatör Futbol Takımı Organizatörü Özlem Ratip Ferhatoğluları, DTB-TOL Kadın Taraftarlar Amatör Futbol takımının bu yılki sosyal sorumluluk projelerinin, gençlere spora teşvik ederek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu anımsatarak, takımların yıl içinde yaptığı çeşitli etkinliklerden elde edilen gelirin, gençlere yönelik bu gibi organizasyonlarda kullanılacağını ifade etti. Sokak Basketbolu turnuvasının çeşitli ihtiyaç ve hediyelerine sponsor olduklarını ifade eden Ferhatoğluları, yaz döneminin son etkinliği olan sokak basketbolu turnuvasının ardından ilerleyen aylarda, benzer etkinliklere imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Girne Sokak Basketbol
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