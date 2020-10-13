Girne Halk Evi sahada

K-Pet Süper lig temsilcisi Girne Halk Evi Emre Perçinci nezaretinde dün 19 Mayıs sahasında çalıştı

Girne’nin kırmızı – beyazlı temsilcisi Girne Halk Evi dün 19 Mayıs sahasında Emre Perçinci nezaretinde çalışmalara yeniden başladı.

Oyuncular istekli

19 Mayıs Koleji sahasında dün gerçekleştirilen ve düz koşu ile başlayan idman 5’e 2 ile devam ederken, oyuncuların istekli çalışmaları gözden kaçmadı.

İyi başlamıştık

Emre Perçinci takımı ile ilgili yaptığı açıklamada hazırlık dönemine iyi başlamalarına rağmen, sürecin yeniden durması ile çalışmaları noktaladıklarını ancak kalkan yasak sonrasında yeniden çalışmalara start verdiklerini söyledi.

Haftada 3 gün çalışıyoruz

Haftada 3 gün, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri takımla bir araya gelip çalışacaklarını belirten Emre Perçinci süreci bu şekilde takip edip oyuncularla çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.