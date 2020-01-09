GHE’den “Yıldız Sergisi”

K-Pet 1.ligde Şampiyonluk isteyen Girne Halk Evi, ikinci devre için ara transferde kadrosuna kattığı altı yıldız futbolcuyu dün basına tanıttı.

Transferde kırmızı beyazlı ekip Aksel Kaptanoğlu ve Çağdaş Arslan’ı bonservisli, Esin Sonay, Hamis Çakır, Salih Say ve Ali Duvarcı ise kiralık olarak renklerine bağladı.

K-Pet 1.ligin ilk devresini 25 puanla kapatan ve zirve yarışından biraz uzakta kalan Girne Halk Evi ikinci yarıda süper lige yükselmek için çok önemli transferlere imza attı.

Sezon başında kurduğu güçlü kadronun üstüne devre arasında şu ana kadar 6 önemli oyuncuyu daha kadrosuna katan kırmızı beyazlı ekip bugün yeni transferlerini basına tanıttı.

Başkan Veli Esendağlı’nin hazır bulunduğu gövde gösterisinde formalarını giyerek basına tanıtılan Aksel Kaptanoğlu Hamitköy’den ve Çağdaş Arslan Çetinkaya’dan bonservisli olarak, Esin Sonay, Hamis Çakır ve Salih Say Merit Alsancak Yeşilova’dan ve Ali Duvarcı Küçük Kaymaklı’dan kiralık olarak ikinci devre GHE forması giyecekler.

Kulübün yeni transferleri bugün sabah kulüp tesislerinde başkan Veli Esendağlı ve yöneticiler ile kahvaltı yaptıktan sonra Girne Halk Evi formaları ile birlikte basına tanıtıldılar.