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GHE’den flaş transfer

GHE ikinci devrede beklediği başarıyı elde etmek için ikinci devre transfer çalışmalarına başladı

GHE’den flaş transfer

GHE ikinci devrede beklediği başarıyı elde etmek için ikinci devre transfer çalışmalarına başladı

25 Aralık 2019 Çarşamba 21:57
GHE’den flaş transfer

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Ligin ilk devresini 25 puanla altıncı sırada tamamlayan Girne Halk Evi, bomba transferlere imza atıyor.

Geçtiğimiz hafta Esin Sonay ile anlaşan Girne ekibi, Ali Duvarcı, Talat Dağer, Salih Say ve Hamis Çakır ile de anlaşırken, Aksel Kaptanoğlu transferinde de sona geldi. K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Girne Halk Evi, transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızı beyazlılar, isimlerini Kıbrıs Türk Futboluna altın harflerle yazdıran birçok oyuncuyla anlaştı. Geçtiğimiz hafta Esin Sonay ile anlaşan Girne ekibi, Ali Duvarcı, Talat Dağer, Salih Say ve Hamis Çakır ile de her konuda el sıkışırken, Aksel Kaptanoğlu transferinde de sona geldi.

Anahtar Kelimeler:
GHEGirne Halk Evi
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