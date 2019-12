GHE’den flaş transfer

Ligin ilk devresini 25 puanla altıncı sırada tamamlayan, bomba transferlere imza atıyor.

Geçtiğimiz hafta Esin Sonay ile anlaşan Girne ekibi, Ali Duvarcı, Talat Dağer, Salih Say ve Hamis Çakır ile de anlaşırken, Aksel Kaptanoğlu transferinde de sona geldi. K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Girne Halk Evi, transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızı beyazlılar, isimlerini Kıbrıs Türk Futboluna altın harflerle yazdıran birçok oyuncuyla anlaştı. Geçtiğimiz hafta Esin Sonay ile anlaşan Girne ekibi, Ali Duvarcı, Talat Dağer, Salih Say ve Hamis Çakır ile de her konuda el sıkışırken, Aksel Kaptanoğlu transferinde de sona geldi.