GHE sahaya indi

Birinci Ligin iddialı ekibi, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde ilk antrenmanını önceki gün gerçekleştirdi.

Sezonun ilk antrenmanı 19 Mayıs Türk Maarif Koleji Antrenman Sahası'nda yapıldı. Yeni transferlerden Ali Akbulut dışında tüm oyuncular idmana katıldı. Ali'nin bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Spor servisine yeni sezon için görüşlerini aktaran GHE Teknik Direktörü Mustafa Özarabacı, "Takım herkesten önce gelir. Çok iyi oyunculardan kurulu bir ekibiz ama önemli olan bunu sahaya yansıtarak başarılı olmak. Gerek başkan ve yönetim kurulumuz olsun, gerek ise biz teknik heyet ve futbolcular olsun elimizden gelenin en iyisini yapıp yeni sezonda başarılı bir GHE izlettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.