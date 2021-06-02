GHE sahaya indi

Süper Lig ekiplerinden Girne Halk Evi resmi sezon açılışı öncesinde ilk antrenmanını önceki gün yaparak, çalışmalara başladı.

Takımın teknik direktörü Derviş Kolcu futbolcularının bu dönemde psikolojik ve mental anlamda sıkıntıları olduğuna işaret ederek, antrenmanlara başlamakla birlikte bu sıkıntıların aşılacağının altını çizdi.

Planlama hazır

Kolcu, “Uzun bir ara oldu, özellikle de benim için mental anlamda dinlenme şansı buldum” diyen Kolcu kendisini enerjik hissettiğini vurguladı.

Kolcu “Dilerim enerjimizi Girne Halk Evi takımına ve futbolcularına aktarabiliriz. Mental anlamda futbolcularımızı hazırlamamız gerekiyor. Ülke şartları ortada. Çok uzun vadeli olmasa da planlama yapıyoruz” dedi.

Haftada üç antrenman

Sezon öncesi planlamalarını yaptıklarını ve haftada üç antrenman olacak şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

“28 Haziran’a kadarki dönemi boş geçirmeyerek kuvvet kazanma ve yağ yakımına önem vereceğiz. Ayrıca takım içindeki birlik ve beraberliği de sağlamak istiyoruz” diyen Kolcu, “Temmuz ayı sonunda kampımız olacak. Sonrasında ise ilk hazırlık maçımızı yapacağız. Ağustos ayında beş günlük bir kampımız daha olacaktır” dedi.

İyi bir kadromuz var

Ellerinde iyi kadro olduğuna dikkat çeken Derviş Kolcu, yabancı sayısına da bağlı olarak tüm takımların kapalı kutu durumunda olduğuna işaret etti. İlk etapta ilk altıyı hedeflediklerini vurgulayan Kolcu, ligin seyrinin ne olacağının belli olmadığına da vurgu yaptı.