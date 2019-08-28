GHE Kartepe'de hazırlanıyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Birinci Lig ekiplerinden Girne Halk Evi, İzmit-Kartepe'de Green Park Otel’de kampa girdi.
Kırmızı beyazlılar, kampın ilk gününü akşam üstü yaptığı antrenmanla tamamlarken dünü de çift antrenman kapadı.
Girne Halk Evi, İzmit-Kartepe'de Green Park Otel’de kampa girdi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Birinci Lig ekiplerinden Girne Halk Evi, İzmit-Kartepe'de Green Park Otel’de kampa girdi.
Kırmızı beyazlılar, kampın ilk gününü akşam üstü yaptığı antrenmanla tamamlarken dünü de çift antrenman kapadı.