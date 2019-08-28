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GHE Kartepe'de hazırlanıyor

Girne Halk Evi, İzmit-Kartepe'de Green Park Otel’de kampa girdi.

GHE Kartepe'de hazırlanıyor

Girne Halk Evi, İzmit-Kartepe'de Green Park Otel’de kampa girdi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:14
GHE Kartepe'de hazırlanıyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Birinci Lig ekiplerinden Girne Halk Evi, İzmit-Kartepe'de Green Park Otel’de kampa girdi.

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Kurduğu güçlü kadro ile lige hazırlanan ve hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Birinci Lig ekiplerinden GHE'nin yurt dışı kampı önceki gün başladı.

Kırmızı beyazlılar, kampın ilk gününü akşam üstü yaptığı antrenmanla tamamlarken dünü de çift antrenman kapadı.

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Girne Halk Evi KampGirne Halk Evi Kartepe
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