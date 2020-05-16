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GHE hedefe yürüyor

Süper Lig yolunda mücadele eden Girne Halk Evi geride kalan 8 haftada hedefine ulaşmak istiyor

16 Mayıs 2020 Cumartesi 07:35
GHE hedefe yürüyor
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Girne Halk Evi, Girne bölgesinin Birinci Ligde mücadele eden ve Süper Lige çıkmak için mücadele eden takımlarımızdan.

En üst ligde de mücadele eden ancak başarılı olamayarak tekrar bir alt lige düşen Girne Halk Evi, özellikle yapılan teknik adam değişikliğinden sonra çok iyi bir performans sergileyerek Süper Lig yolunda çok iyi bir yere geldi.

Sezona kötü başlayarak ilk 3 maçta 2 beraberlik 1 mağlubiyet alınca teknik adam değişikliğine giderek takımın başına daha önce de bu takımda görev yapan Rıza Erseven’i getirdi.

4 mağlubiyet aldılar

Lige verilen araya kadar 44 gol atarken kalesinde 24 gol yedi. Aldığı 6 beraberliğin 2 tanesini ilk 3 maçta aldılar. Mağlubiyetlerin 2 tanesini deplasmanda 2 tanesini de kendi evinde aldı.

Kendisi gibi Süper Lige çıkma mücadelesi veren takımlara karşı başarılı skorlar alarak dikkat çekti.

10 maçta gol yemedi

Toplamda 10 maçta kalesinde gol görmezken sadece 3 maçta gol atamadılar. En son mağlubiyetini 11. haftada alırken ikinci yarıda topladığı 17 puanla an fazla puan toplayan takım oldular. Takıma ikinci yarıda katılan futbolculardan Esin Sonay, Salih Say, Hamis Çakır ve Aksel Kaptanoğlu’ndan büyük katkı sağlarlarken 11 gollük de katkı koyarlarken Aksel Kaptanoğlu 5 gollük katkı koydu.

En fazla golü 1-16 ve 17-30 dakikalar arası attı. En fazla golü de 1-16 dakikalar arası yediler. Penaltıdan da 7 gol atma başarısını gösterdiler. Toplam 17 futbolcu atılan 44 golü paylaştı.

Oynanan 22 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet, 44 gol attı, 24 gol yedi ve 42 puan topladı. Doğancı maçı hükmen galibiyet olarak işlendi.

Mağlup olduğu takımlar: G.Birliği 3-2, Lapta 3-1, Maraş 4-3, Dörtyol 1-0

Beraberlik aldığı maçlar: Yimpaş Dumlupınar 0-0, Çanakkale 2-2, Mesarya 2-2, Karşıyaka 0-0, B.Bağcıl 1-1, Esentepe 2-2

Gol atamadığı maçlar: Yimpaş Dumlupınar 0-0,, Dörtyol 1-0, Karşıyaka 0-0

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Gol yemediği maçlar: Yimpaş Dumlupınar-G.H.Evi: 0-0 ve 0-2, Bostancı Bağcıl-G.H.Evi: 0-2, Görneç-G.H.Evi: 0-2 ve 4-0, Karşıyaka-G.H.Evi: 0-0, G.H.Evi-Çanakkale: 4-0, G.Birliği-G.H.Evi: 0-2, G.H.Evi-Görneç: 4-0, G.H.Evi-Lapta: 2-0

Gol atıp yediği dakikaların aralıkları:

1-16- dakikalar arası 9/6

17-30 dakikalar arası 9/2

31-45 dakikalar arsı 2/1

46-60 dakikalar arası 6/6

61-75 dakikalar arası 7/5

76-90 dakikalar arası 9/5

Atılan 44 golü paylaşan futbolcular: (3 gol Doğancı maçının hükmen galibiyetinden)

Saydam Soy 6, Aksel Kaptanoğlu 5, Kaan Borova 4, Bekir Yıldız 4, Mustafa çiçekli 3, Yiğitcan Ayaz 3, Hamis Çakır 3, Ali Akbulut 2, Samet Akrep 2, Salih Say 2, Yunus Emre İleli 1, Cemal Yaşınses 1, Ahmet Saygı 1, Muhammed Ali Uçar 1, Ulaş Candanal 1, Berkan Sönmez 1, Esin Sonay 1

İç saha galibiyetleri: Girne Halk Evi-Esentepe: 3-2, Girne Halk Evi-Doğancı: (Hükmen galip), Girne Halk Evi-Yalova: 2-1, Girne Halk Evi-Ozanköy: 3-2, Girne Halk Evi-Çanakkale: 4-0, Girne Halk Evi-Görneç: 4-0 ve Girne Halk Evi-Lapta: 2-0

İç saha mağlubiyetleri: Girne Halk Evi-G.Birliği: 2-3, Girne Halk Evi-Maraş: 3-4

Deplasman galibiyetleri: B.Bağcıl-Girne Halk Evi: 2-0, Görneç-Girne Halk Evi: 2-0, M.Menekşe-Girne Halk Evi: 2-1, Yimpaş Dumlupınar-Girne Halk Evi: 0-2, G.Birliği-Girne Halk Evi: 0-2,

Deplasman mağlubiyetleri: Lapta-Girne Halk Evi: 3-1, Dörtyol-Girne Halk Evi: 1-0

Oynadığı 22 maçın skorları: Girne Halk Evi-Yimpaş Dumlupınar: 0-0, Çanakkale-Girne Halk Evi: 2-2, Girne Halk Evi-G.Birliği: 2-3, B.Bağcıl- Girne Halk Evi: 0-2, Girne Halk Evi-Esentepe: 3-2, Görneç-Girne Halk Evi: 0-2, Lapta-Girne Halk Evi: 3-1, Girne Halk Evi-Maraş: 3-4, Mesarya-Girne Halk Evi: 2-2, Girne Halk Evi-Doğancı: 3-0(H), Dörtyol: 1-0, Girne Halk Evi-Yalova: 2-1, M.Menekşe-Girne Halk Evi: 1-2, Girne Halk Evi-Ozanköy: 3-2, Karşıyaka- Girne Halk Evi: 0-0, Yimpaş Dumlupınar-Girne Halk Evi: 0-2, Girne Halk Evi-Çanakkale: 4-0, G.Birliği-Girne Halk Evi: 0-2, Girne Halk Evi-B.Bağcıl: 1-1, Esentepe-Girne Halk Evi: 2-2, Girne Halk Evi-Görneç: 4-0, Girne Halk Evi-Lapta: 2-0

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Anahtar Kelimeler:
Girne Halk Evi
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